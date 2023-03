El proyecto de ley de facturación electrónica de la República Dominicana, aprobado en el Senado y cuyo proponente es el Poder Ejecutivo, encuentra tropiezos en legisladores de oposición.



En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, por segundo día consecutivo la pieza quedó sobre la mesa luego de ser leída junto a su informe el pasado martes. De acuerdo con Alfredo Pacheco, presidente del órgano congresual, sería a partir de este 14 de marzo cuando el Pleno decidirá el rumbo que dará a la legislación, la cual establece el uso “obligatorio” de facturación electrónica.



Los legisladores entienden que el proyecto debe ser revisado con detenimiento y tomar en consideración la brecha digital existente en el país. Advierten que de la forma en que está estructurada la iniciativa afectará a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas.



Por el partido Fuerza del Pueblo (FP) se pronunció el diputado Tobías Crespo, a quien le pareció favorable la normativa de ley, pero desde el punto de vista tecnológico y por incentivar a la población hacia la modernización.



No obstante, enfatizó que en la República Dominicana hay una brecha digital, al grado de que hay ciudadanos que no cuentan con energía eléctrica en sus hogares.



“No todo el mundo tiene conexión de internet, y aun teniéndola, no todo el mundo tiene el ´know how´, la capacidad para manejar aplicaciones de facturación, y eso implica un procedimiento de gradualidad y progresividad que no puede ser obligatorio”, explicó.



Frente a esto, planteó la necesidad de que en el proyecto se establezcan plazos de más tiempo a las empresas y personas para poder cumplir con la facturación en formato electrónico.



De su lado, el diputado peledeísta Radhamés Camacho cuestionó por qué el oficialismo tiene interés y premura en que se apruebe el proyecto de facturación electrónica, cuando se opuso al voto electrónico en la reforma a la Ley de Régimen Electoral (Ley 15-19).



La pieza legislativa también encontró la objeción de Juan Julio Campos, vocero del partido morado en la Cámara.



Diputados aprueban proyecto crea casa de acogida para envejecientes



En su tercera sesión de la legislatura ordinaria la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea la casa-centro de acogidas diurnas y nocturnas para personas envejecientes, en cada provincia de la República Dominicana.



Con la pieza, del diputado perremeísta Dionisio de la Rosa, se busca garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores.



Al cerrar la sesión, Alfredo Pacheco convocó al Pleno para el martes 14 del corriente mes.