El partido ha respondido con protestas y críticas radicales al Ministerio Público y al propio presidente Luis Abinader

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras el sometimiento a la Justicia de altos dirigentes de esa organización en la operación Calamar, incluido el excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, se ha unificado y radicalizado para defenderse y acusa al gobierno de politizar la justicia.



Es el primer efecto político del caso de corrupción Calamar, que involucra a tres de los ministros de mayor influencia en el gobierno de Danilo Medina.



Se trata de José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, y excandidato presidencial del PLD y Donald Guerrero, que fue ministro de Hacienda en la segunda gestión de Medina.



En su estrategia de respuesta, el PLD ha advertido que se movilizará en todo el país y además del tema judicial y democracia, sumó a las luchas el alto costo de la vida y diversos problemas sociales.

Habría que ver si esas protestas se harán antes o después de la Semana Santa.



En la reunión del Comité Central del pasado domingo, por primera vez la exvicepresidenta y exaspirante a la candidatura presidencial, Margarita Cedeño, asistió a un encuentro que reunió a todos los que compitieron en la contienda de octubre del pasado año. Incluso fue recibida con vítores por los dirigentes del PLD y los militantes dentro y fuera de la Casa Nacional.



Ayer, la también miembro del Comité Político del PLD, salió a defender el partido morado y acusó al Gobierno de intenciones de destruir el sistema de partidos.



“Para nosotros fue insólito, espeluznante, increíble que al principal partido de oposición y estando reunida su más alta dirigencia sea sorprendida con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Eso fue un exceso imperdonable y que no contribuye en nada a la democracia del país y mucho menos a la imagen de un gobierno que se está tratando de presentarse como el gran defensor de la democracia y luchador contra la corrupción», expresó Cedeño previo a su participación en la reunión del Parlamento Centroamericano en las instalaciones del Congreso Nacional”, apuntó Cedeño ayer en declaraciones a la prensa.



La máxima respuesta la dio el domingo durante la reunión del Comité Central, cuando el presidente de la organización y expresidente Danilo Medina, acusó al “presidente reeleccionista” que quiere “ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas”.



Desde las imágenes hasta los discursos del pasado domingo, muestran a un PLD radicalizado y unificado que optó por centrar las críticas en el presidente Luis Abinader. Eso se evidencia en el discurso del líder de la organización, Danilo Medina, que dijo, sin decir el nombre del presidente Luis Abinader, que el objetivo de los casos de corrupción es empujar la reelección.



En las afueras de la Casa Nacional del PLD, donde se efectuó el encuentro, los incidentes por las bombas lacrimógenas que lanzaron agentes de la Policía, crearon un ambiente aún más hostil entre el PLD y el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Ayer la organización pidió la cabeza del director de la Policía por las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas en el local principal de la organización en el marco de las protestas.



PLD ataca figura Abinader



El PLD en su estrategia de respuesta ha atacado directamente la figura del presidente Luis Abinader, a quien responsabiliza del apresamiento de los dirigentes de la organización. El PLD asumió ese camino a pesar de que en el discurso del pasado 27 de febrero el gobernante no se refirió al tema de la justicia independiente como si lo había hecho contantemente desde el inicio de su gobierno.



Una prueba del discurso de ataque que tiene el PLD es el discurso de Danilo Medina en la reunión del Comité Central, que aunque no dijo su nombre, hizo alusión directa al gobernante, al afirmar que el objetivo de los sometimientos de los antiguos colaboradores de su gobierno es para favorecer la reelección.



“Solo tienen como meta acompañar el deseo reeleccionista de un presidente que no cuenta con el favor del pueblo. De un presidente que quiere ganar en la corte lo que no puede ganar en las urnas”, dijo.



En otro momento de su participación dijo lo siguiente. “Lo que al principio se intentó disfrazar como “justicia independiente” se ha desvelado como el brazo acusador al servicio de la reelección… Quieren sustituir las urnas por los tribunales. Quieren que sea un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente en este país”, afirmó.



Los ataques del expresidente al actual mandatario se suman a la estrategia del PLD que desde el principio lo incluyó en el documento de respuesta al día siguiente de los apresamientos.



“No podemos dejar pasar, de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros, por un Ministerio Público que actúa como instrumento en la reelección”, expresó. Igualmente, otros dirigentes del Comité Político del PLD han involucrado a funcionarios de tanta relevancia como el consultor jurídico, Antoliano Peralta, de supuestamente dirigir la Procuraduría.

Tras el caso hay un acercamiento opositor

Otro de los efectos políticos que trae el caso Calamar es que bajó la hostilidad entre los principales partidos de oposición, el PLD y la FP. Tras los apresamientos de los dirigentes del partido morado, los miembros de la FP han sido muy cautos en el manejo en los medios y redes sociales. Igualmente, ayer luego que se conoció la noticia que agentes de la Policía lanzaron bombas lacrimógenas en la Casa Nacional del PLD, la Fuerza del Pueblo condenó el hecho. Lo propio hizo el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo presidente, Miguel Vargas, ha tenido un discurso de críticas hacia el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

