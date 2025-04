Las autoridades graduaron 3,048 agentes que patrullarán las calles, cifra que alcanza el 20.32% de avance en la meta de egresar 20,000 agentes con el nuevo modelo en la reforma policial para 2028.



El acto, en el Coliseo de Boxeo Carlos (Teo) Cruz, lo encabezaron la vicepresidenta de la República Raquel Peña y la ministra de Interior y Policía Faride Raful.



Los nuevos agentes, serán distribuidos en servicio preventivo de la Dirección Central y Regionales policiales, en la General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) Policía Turística (Politur) y las direcciones de Investigaciones Criminales (Dicrim), Inteligencia, Asuntos Internos, Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), Niñez y Antipandillas.



Educación de agentes



La vicemandataria resaltó el compromiso en la prioridad impostergable de transformar el cuerpo de orden en una institución más capacitada, moderna y humana, para convertirla en referente de Latinoamérica y el mundo. Detalló que el pilar educativo ha logrado modernización curricular, facultades técnicas y formación integral ética, lo que ha permitido avances en el combate a la criminalidad. Indicó que más de 4,000 aspirantes están en formación y más de 1,000 han sido graduados.



Afirmó que bajo el lema “Proteger y Servir”, los resultados son tangibles y que permitió en Semana Santa que la labor de más de 25 mil efectivos resultara en los niveles más bajos de criminalidad en años, con una reducción del 44.8 % en los delitos contra la propiedad, en comparación con 2024. Al tomar juramento a los nuevos miembros, Peña les precisó que son el reflejo del legado de los héroes y les instó a ejercer un servicio público por el bien colectivo.



El comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, recordó a los patrulleros que son el orgullo de sus familias y la ciudadanía, y les arengó a fortalecer la confianza del pueblo mediante su abordaje y acciones porque son símbolo de autoridad.



“Tenemos la confianza de seguir el patrullaje en las calles de manera más organizada, con más tecnología con mejor entrenamiento y abordaje al ciudadano. Once millones de turistas nos visitan y necesitamos seguir la vigilancia de las calles y proteger a los dominicanos y a los extranjeros”.



En sus palabras de agradecimiento en representación de los efectivos, el raso Rafael de los Santos expresó que la verdadera vocación no es solo cumplir la ley, sino mantener la sociedad en confianza. “A mis compañeros quiero recordarles que la verdadera grandeza de un policía no está en su autoridad, sino en la capacidad de actuar con justicia, integridad y humanidad”.

Agentes de diferentes promociones

Los agentes pertenecen a las promociones 143 “Ramón Matías Mella”, 144 a la “Gregorio Luperón”; 145 “Emilio Prud’Homme” y 15, a la “Gral. Gaspar Polanco Borbón”, capacitados en las Escuelas de Entrenamiento Campus Las Calderas, Baní; Gaspar Hernández y San Isidro durante un año. Otros 2,460 son formados, de los cuales 1,040 mujeres. Con los 1,016 graduados en 2024, más los 3,048 de hoy y los 2,460 que egresarán en diciembre sumarán 6,524 policías.