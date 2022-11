El Comisionado para Reforma Policial, José Pepe Vila del Castillo, manifestó que la Policía Nacional no puede ver de forma preventiva lo que está pasando en las calles debido a que no tiene acceso a las cinco mil cámaras del 911.



Al ser entrevistado por Servio Tulio Castaños Guzmán en el programa Institucionalidad y Justicia, que se transmite por CDN, Vila del Castillo agregó que la institución del orden sólo accede a un grupo reducido de cámaras que no son lo suficientemente operativas.



Al referirse a la tecnificación, dijo que la Policía Nacional lleva procesos de investigación criminal con las manos peladas, y a pesar de eso, ha resuelto entre el 64 y el 70% de todos los casos del 2022.



“La Policía tenía un salón de radio para control urbano que fue desmantelado, la Policía no cuenta con una red de radio a nivel particular, la Policía no cuenta con un sistema de comunicación interna, porque la central que tiene una central de teléfonos que tiene data de 15 o 20 años, y no hay repuestos”, dijo el Comisionado para Reforma Policial, tras afirmar que la uniformada tampoco tiene control de la seguridad del Metro de Santo Domingo.



Vila del Castillo explicó que la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett), está controlando el tráfico desde una habitación muy pequeña de la cuarta planta de su edificio, con teléfonos y Google Map porque tampoco tienen acceso a las cámaras del 911.



Explicó que ahora es que se ha firmado un acuerdo con el 911, impulsado por el presidente Luis Abinader en las últimas semanas, para que eso cambie. Agregó que Digesett tendrá 10 unidades de acceso,con 30 personas en tres turnos, para poder controlar el tránsito de manera moderna.



Al referirse a la tecnificación, dijo que la Policía Nacional lleva procesos de investigación criminal con las manos peladas y resuelve entre el 64 y el 70% de todos los casos del 2022.



Indicó que se han instalado 400 cámaras en las unidades policiales, pero aun no tienen internet, por lo que su funcionamiento no es óptimo.



En otro orden, cuestionó que la seguridad privada esté adscrita al Ministerio de Defensa.

“La seguridad privada tiene que estar, desde el punto de vista de la gestión y desde la certificación, adscrita al Ministerio de Interior y Policía”, sostuvo.



Así marcha la reforma policial



Dignificación de carrera policial, eliminación de burocracia, simplificación de procesos, efectividad operativa, gestión más ágil y la primera promoción de licenciados policías con 902 graduados, son parte de los logros presentados por el Comisionado para Reforma Policial durante la entrevista.



“Estamos ante una Policía Nacional donde ha llegado el orden. Donde no se paga ya por los traslados, ni por los ascensos; donde las solicitudes de pensión están listas en treinta días, cuando antes llevaba años. Hemos logrado avanzar hasta disminuir considerablemente la burocracia, simplificado los procesos y hemos alcanzado una gestión más ágil porque es lo que merecen los ciudadanos”, manifestó.



Aseguró que todas las personas que dirigen la institución en este momento, son personas transparentes e íntegras, como resultado del proceso de evaluación de desempeño realizada en el marco del proceso de reforma implementado por primera vez en la historia de la entidad.