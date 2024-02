Calificado por el propio presidente de la República como el “top one” en la lista de los prófugos más buscados en el país, el presunto microtraficante “Kiko la Quema” parece haberse esfumado sin dejar huellas que lleven hacia su escondrijo.



Este 27 de febrero se cumplen exactamente tres meses del llamado que hizo el mandatario Luis Abinader al mencionado José Antonio Figuereo Bautista para que se entregue, porque según el Jefe de Estado “ya no va a encontrar más apoyo ni a nivel medio ni más alto”.



Aunque el apodo de “Kiko la Quema/ Kiko la Guinea” ya era conocido entre los organismos de seguridad a nivel local, no fue hasta el 27 de noviembre de 2023, en el acostumbrado encuentro con periodistas, La Semanal, cuando el nombre se popularizó y empezó a acaparar titulares de prensa.



Con el uso de códigos claves utilizados en el argot policial, el presidente Abinader hizo la siguiente advertencia “Ese es uno de los…, él lo sabe, si nos está escuchando, es uno de los top one que tenemos en la fuerza de tarea. Su lugarteniente desgraciadamente está en 29 (muerto) y gran parte de su personal está cercado también. Lo que le conviene es entregarse”.



Así respondió la máxima autoridad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas al ser abordado sobre las últimas incidencias que involucran al supuesto líder de una peligrosa banda criminal con asiento en el municipio Cambita Garabitos, San Cristóbal.



En contra de Kiko la Quema, la Policía Nacional informó que emitió múltiples órdenes de arresto por homicidios, robos, secuestros, sicariatos, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos.



Su radio de operaciones, según consta en el reporte policial, es Cambita Garabitos, San Cristóbal, en los sectores Lucinda, La Guama, Arroyo María, La Toma, El Cacao, Muchas Aguas, Cambita Centro, Loma La Colonia y Loma El Guineo. De acuerdo con la nota institucional, “este grupo criminal del microtráfico de sustancias controladas” está compuesto por Carlos Manuel Soriano de León (a) Trepé y/o Culebra; Sandy Rosario Colón (a) El Mono y/o Sandy Pistola; Junior Rodríguez (a) Pupi el sicario, Yesica Rodríguez Upia (a) La Patrona.



También vinculan a la red a Lía y/o La Güera; José Miguel (a) El Güero, Deivy, Miguel Eliezer, Carlos, Jonathan, Chino, Starlin, Chuchú, Luis, entre otros.



El nombre de José Antonio Figuereo Bautista salió a relucir el pasado 26 de noviembre, cuando la Policía Nacional informó que un “reconocido delincuente perteneciente a la peligrosa banda criminal de Kiko la Quema, cae abatido en San Cristóbal”.



Según la versión policial, Yunior Rodríguez (a) Pupi el Sicario, identificado como lugarteniente de Kiko la Quema, murió al enfrentar una patrulla adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en un hecho ocurrido en la Loma La Colonia, del municipio de Cambita.



Previamente, los miembros de Investigaciones y de la Dirección Regional San Cristóbal apresaron al teniente coronel de la Policía, Elvis de la Rosa de León, de 45 años. En esta operación, también fue detenido Jonathan Emeterio Lorenzo, de 38, cuando ambos se desplazaban en la yipeta marca Land Cruiser, modelo Prado, año 2007, propiedad de Kiko La Quema, en cuyo baúl tenían productos alimenticios que serían llevados al escondite del presunto microtraficante.

Tribunal dictó coerción contra señalados en red

A mediados de diciembre, un tribunal de San Cristóbal dictó prisión preventiva contra el teniente coronel retirado de la P.N. Elvi de la Rosa de León y contra Ángel Miguel Figuereo, hijo del prófugo Figuereo Bautista. Mientras que a Jonathan Emeterio Lorenzo le fue impuesta una garantía económica de 30 mil pesos en efectivo e impedimento de salida. También fue impuesta prisión preventiva a Wilkin Lorenzo Moreta y presentación periódica a Ana Luisa de Jesús.