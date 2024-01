Juana Méndez-Haití,- Un departamento de policías armados y grupos de civiles, declararon una revolución interna contra el primer ministro de este país Ariel Henry, molestos por la cancelación del director general del BSAP, ¨Jean Joseph Jeantel¨ y de algunos departamentos.

La revuelta de los uniformados apoyados por integrantes de la base 52 que lidera ¨Guy Fhiplip¨ en Juana Méndez, inició con una marcha y la quema de casas, motocicletas, vehículos y todo lo que encontraban a su paso, desde la comunidad Dilaire hasta colindar con la frontera de Dajabón RD, hasta próximo a la aduana la cual intentaron quemar.

Al lugar fueron enviados fuerzas especializadas de la policía, UDMO y POLIFRONT, entre otros quienes protagonizan desde la tarde ayer miércoles, enfrentamientos a tiro con sus propios colegas y de la población civil.

Según se informó la cancelación del funcionario, cuyos miembros del departamento alegan tener siete meses sin cobrar los salarios, estaría también relacionada con las visitas que realiza a estas comunidades el ex líder golpista del 2004 Guy Fhilip, quien ha llamado a la desobediencia contra el gobierno, no pagar impuestos y despojar de los vehículos aquellos funcionarios que no estén rindiendo una labor adeudada, además del cierre de las oficinas pública, para forzar la dimisión del ministro Haitiano Ariel Henry.

Aunque la protesta inicio en la zona noreste distante de la capital que se encuentra en el sur, el representantes de los insurrectos ¨Jean Joseph Jeantel¨, dijo en un mensaje en creole, que esta se extenderán por todo el territorio haitiano.

Como parte de la protestas esta mañana la ciudad de Juana Méndez amaneció bloqueada con camiones y otros obstáculos que impiden el tránsito por la calle principal que también comunicada Aduanas y la frontera con RD.

Aunque la situación se registra al otro lado de la frontera, la tensión llega hasta el lado Dominicano donde han sido reforzados los niveles de controles y seguridad por parte de los miembros del ejército, Cesfront y sobrevuela un helicóptero.