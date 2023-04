La Cámara de Diputados inició ayer el proceso disciplinario contra el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Miguel Gutiérrez Díaz, a fin de desvincularlo de ese órgano legislativo “por no asistir a las sesiones”.



Debido a que el diputado no ha sido sentenciado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, se basó en los artículos 88 y 32 de la Constitución y en el Reglamento de la Cámara Baja, respectivamente, y dio paso a que se evalúe un posible juicio político por la acumulación de ausencias.



Al hablar desde la sesión ordinaria, Pacheco remitió a la Comisión de Disciplina una carta enviada por el PRM de fecha 10 de marzo del 2023 en la que solicita sea iniciado un proceso “disciplinario” al legislador, preso en Estados Unidos desde hace 23 meses, acusado de narcotráfico.



La comitiva, presidida por Sandro Sánchez (PRM), deberá rendir un informe al Pleno “lo antes posible”, para que el hemiciclo decida si procede o no el juicio político.



Su posición es en el marco de que el detenido aún no ha sido sentenciado. En caso de ser efectivo el juicio político, el diputado sería destituido y otra persona ocuparía su curul.



La Ley Sustantiva establece, en su artículo 88, que los legisladores “deben asistir a las sesiones de las legislaturas” y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de la cámara legislativa correspondiente. Si no acataran esta ordenanza, según precisa el artículo, los congresistas perderían su investidura.



Con la remisión del documento se busca que la Comisión de Disciplina tome las previsiones de lugar y analice la situación y los citados artículos para luego, tras la ponderación del Pleno, se tenga que tomar una decisión o no de establecer si a Gutiérrez Díaz se le hace un juicio político, enfatizó el presidente del órgano parlamentario.



Aclaró que “es bueno que el país sepa” que la Cámara, hasta tanto no se dieran “una serie de condicionantes y en virtud de que el diputado apresado no ha sido condenado y no tiene una sentencia definitiva, nosotros hemos analizado muy bien la situación; no podíamos tomar ninguna determinación”.



En esa línea, dijo que esa situación “no ocurre” en el presente, porque el artículo 88 de la Constitución establece la obligatoriedad de asistir a las sesiones, asunto que “no ha estado ocurriendo” por la situación que todos conocen.



Cabe señalar que la inasistencia a tres sesiones consecutivas sin excusa legítima, será motivo de un voto de censura, de acuerdo al párrafo del artículo 32 del Reglamento de la Cámara de Diputados.



Carta más reciente, ¿error del PRM?



El Partido Revolucionario Moderno sugirió a la Cámara Baja comenzar con el proceso “de sustitución” del diputado perremeísta en otra carta, de fecha 17 de abril de 2023.



Esta misiva generó objeciones y críticas por parte de dirigentes políticos y legisladores de la oposición, al considerar que el órgano parlamentario no puede sustituir al diputado. Justificaron que Miguel Gutiérrez Díaz tiene presunción de inocencia -porque no ha sido sentenciado-, no ha fallecido ni renunciado a la curul.



Ante la carta de fecha 10 de marzo del 2023 y la de abril, que difieren en los términos “disciplinario” y “sustitución”, en los pasillos del Congreso se comentaba que debido “al error de redacción del PRM“ en la última, Pacheco procedió a leer el antiguo documento.

El diputado demandó a la Cámara por no pagarle

En su alocución, el presidente de la Cámara de Diputados señaló “algo que no pide la comunicación” emitida por el Partido Revolucionario Moderno. Y es que cuando la Comisión de Disciplina rinda su informe, el Pleno decida si a Miguel Gutiérrez se le paguen o no los salarios retenidos. “Yo creo que no debemos pagar (…). Incluso, manifesté a unos abogados que si yo tenía que pagar esos salarios retenidos, prefería hacer otra cosa, menos eso”, comentó Alfredo Pacheco. Detalló esto al revelar que “hace un tiempo” lleva un proceso judicial con los abogados que representan al imputado, ya que la Cámara, cuando se enteró de la detención del legislador, decidió no pagarle salarios, viáticos ni ninguna de las prerrogativas que reciben los diputados. Siendo más enfático, Pacheco adelantó que la solicitud que hará al Pleno, cuando la comitiva rinda su informe al respecto, es que el órgano legislativo despache una resolución de autorización a la Presidencia, “a no pagar los sueldos dejados de percibir en virtud de la situación que tiene el diputado”. Gutiérrez Díaz, apresado el 17 de mayo del 2021, ha dejado de percibir la cantidad de 28 cheques, por valor total de RD$2,816,507.58, desde junio de 2021 a la fecha.