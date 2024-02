En las elecciones municipales de este domingo 18 de febrero los tres principales partidos del país se están jugando parte de su futuro político. Tanto el PRM, partido de gobierno, como el PLD y la Fuerza del Pueblo, los dos principales partidos de oposición, ambos presididos por expresidentes de la República, tienen amplias expectativas de lo que pueda acontecer en las elecciones municipales, conscientes de que un buen resultado conllevaría un buen impulso para ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo.



Lo cierto es que los resultados de las municipales podrían cambiar de manera significativa todos los pronósticos para las de mayo. En ese sentido el presidente del PLD y expresidente de la nación, Danilo Medina, dijo lo siguiente: “En febrero habrá un punto de inflexión en este país. Vamos a ganar las alcaldías y las direcciones, que no les quepa duda. Con lo que va a pasar en febrero, le daremos un impulso a Abel Martínez a la presidencia”.



Cuando Danilo habla de un punto de inflexión electoral se refiere a que habrá un cambio de la tendencia que el gobierno ha querido imponer a través de las encuestas. Danilo es un destacado economista que sabe mucho de matemáticas y al hablar de un punto de inflexión, está haciendo un símil con los valores de una función matemática que empiezan a cambiar hacia una direccion diferente.



Es una realidad innegable que el gobierno del PRM ha invertido muchos recursos para lograr imponer la percepción de que arrasarán en las elecciones municipales y que el presidente Abinader ganará sin problemas en una primera vuelta. Pero esa percepción de los medios y las redes sociales choca con la realidad que vive la mayor parte de la población dominicana: inflación, bajada del nivel de vida, desorden en el tránsito, caída de casi todos los servicios del Gobierno, inseguridad ciudadana, delincuencia e inseguridad extremas, un gobierno que no invierte y que ha endeudado el país más que nunca, entre muchas otras cuestiones.



Lo cierto es que, de acuerdo con los resultados de las elecciones del domingo, podría haber un giro significativo en las de mayo. Analicemos a continuación los dos escenarios que pueden presentarse en las elecciones municipales y sus repercusiones.



Primer escenario: El PRM arrasa y gana más del 70% de las alcadías



Los principales dirigentes del PRM han estado pregonando que van a ganar el 70% de las alcaldías, y se basan en el hecho de que en la actualidad tienen esa cifra con todos los alcaldes de la oposición que han “convencido” de que abandonen al PLD, PRD o FP. La campaña municipal del PRM ha sido muy agresiva y el propio presidente Luis Abinader se ha tirado a las calles para respaldar con su presencia y movilización a los principales candidatos de su partido. Y es que Luis sabe muy bien que, si logra un gran éxito en las municipales, tendría la vía más expedita para su reelección en mayo.



Si el PRM derrota de manera amplia a la oposición, y alcanza más de un 60% de las alcaldías y gana las principales plazas, eso sería una clara señal de la población en el sentido de que quiere que el PRM continúe en el poder. El PRM con toda la fortaleza y todos los recursos que tiene como partido de gobierno, no está escatimando ningún esfuerzo para ganar de manera abrumadora, pues sabe muy bien que, si la oposición logra tumbarle el pulso el domingo, sus expectativas para lograr la reelección en mayo se ponen muy difíciles y muy lejanas.



Segundo escenario: Alianza Rescate RD gana la mayoría de las alcadías



Si lo que sucede en las elecciones municipales del próximo domingo 10 de febrero es que los tres principales partidos opositores que conforman la Alianza Rescate RD, PLD, PRD y FP, logran ganar más del 50% de la alcadías y derrotan al PRM en lugares claves como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, Santiago Oeste, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo Norte, San Pedro de Macorís y Moca, entre otros, la realidad electoral cambia de manera radical con vistas a las elecciones presidenciales de mayo.



Si la Alianza Rescate RD se impone en cantidad de alcadías y en cantidad de votos frente al PRM, la señal que envía la población es que ya no quiere que ese partido continúe en el poder y la reelección del presidente Abinader se pone en entredicho con amplias posibilidades de ser derrotada en mayo.



Asimismo, si la oposición logra tumbarle el pulso al Gobierno en las elecciones municipales de febrero, se le presenta entonces un nuevo reto de cara a las congresionales y presidenciales de mayo. Lo primero sería unificarse en cuanto a los candidatos a senador en las 32 provincias, y pactar en todas las que faltan. Eso sería garantizar que la oposición tendrá el control de una de las cámaaras legislativas. Lo segundo, y tal vez lo más trascendente, es entender el mensaje de que juntos pueden derrotar la reelección del presidente Abinader, por lo que lo correcto y conveniente sería ir juntos con un solo candidato presidencial.



¿Quién puede ser ese candidato? ¿Abel Martínez o Leonel Fernández? Ese sería el gran dilema a resolver y para eso los cuatro principales líderes de la alianza (Danilo, Leonel, Abel y Miguel) deben hacer una cumbre, guardar sus egos al entrar a esa reunión, pensar en el futuro y tomar la decisión que más convenga a la oposición y al pueblo dominicano. Si esos cuatro líderes no actúan con humildad y con un alto sentido de la historia, el PRM y el presidente Abinader les darán una humillante derrota en las elecciones de mayo.