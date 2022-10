Email it

La resolución preliminar 34/2022, que emitió recientemente el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y que establece el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados electorales en los comicios del 2024, no ha sido bien vista por todos los congresistas.



Aunque para legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) la iniciativa cayó “como anillo al dedo”, para los del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue como echarles un balde de agua fría.



Diputados del PRM y FP aplaudieron la medida de la Junta, al entender que el método manual es el más beneficioso para el sistema democrático dominicano. En tanto, para los peledeístas, que se mostraron confiados con el sistema de votación automatizado, establecer la modalidad manual es un retroceso para la República Dominicana.



Sobre el mismo tema, congresistas de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) ofrecieron declaraciones distintas a las de sus colegas.



Mientras los legisladores Franklin Romero y Julito Fulcar, voceros del PRM en el Senado y la Cámara de Diputados; así como Rubén Maldonado, exvocero de los diputados de FP, se abstuvieron de dar sus valoraciones hasta tanto el partido dé una declaración oficial.



Diputados PLD



El vocero peledeísta en la Cámara Baja, Juan Julio Campos, denunció que con esa resolución “se involuciona” en el país y lamentó que con la era digital en el siglo XXI la Junta Central Electoral no pueda administrar ni gerenciar el voto automatizado.



El diputado Edwin Mejía explicó que con el voto manual la JCE tarda a veces días para dar los resultados finales, pero si es automatizado, se tiene el mismo día.



Otros que también desfavorecen la modalidad manual son Hilda Genao y Gustavo Sánchez, vicevocera y exvocero del bloque de ese partido en la Cámara; y Tulio Jiménez.



FP, PRSC y PQDC



Omar Fernández, vocero de los diputados de FP, está de acuerdo con el método de votación anunciado por la JCE, el cual dio por bueno y válido.



En tanto, Elías Wessin, presidente de la Comisión Permanente de JCE de la CD, aprueba que el voto sea manual, pero que el escrutinio (conteo) sea “obligatoriamente automatizado”. Máximo Castro (PRSC), dijo que lo más importante es que los comicios del 2024 no den espacio para cuestionamientos.

Valoran como positiva resolución de la JCE

Amado Díaz, vicevocero de los diputados del PRM, se mostró convencido de que la decisión de la Junta Central Electoral es sabia y hasta cierto modo lleva tranquilidad al electorado dominicano. Señaló que hasta el momento el país ha estado manejando las elecciones de esta manera. De su lado, Eugenio Cedeño afirmó que esa modalidad cierra la oportunidad de que ocurran incidencias presentadas en otros certámenes electorales.