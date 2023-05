La comisión bicameral designada para modificar la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas (CC) suspendió la reunión pautada para ayer, a las 11:00 de la mañana, a requerimiento de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Debido al fallecimiento de la señora Mélida Durán, madre de Abel Martínez, candidato presidencial de esa organización política, los senadores y diputados peledeístas solicitaron a los comisionados posponer el encuentro para el próximo lunes, a fin de que ellos puedan asistir.



La información la dio a conocer el diputado reformista Rogelio Alfonso Geno Lanza, vicepresidente de la comisión bicameral, quien detalló que los legisladores estaban dándole el pésame al alcalde de Santiago.



“Hoy no hubo reunión especial, porque los miembros del PLD así lo solicitaron, ya que tenían compromisos por el fallecimiento de la madre de Abel Martínez, y como es una jornada especial querían participar, y se dejó para el próximo lunes”, explicó el también presidente de la comisión especial de la Cámara Baja que investiga el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas.



Puntos pendientes



La semana pasada los congresistas concluyeron con la revisión de la Ley 10-04, sin embargo, la pieza está pendiente de discusión.



Los aspectos neurálgicos que robustecerían la legislación deberán ser tratados en el próximo encuentro, que sería, como cada lunes, en el Salón Charles Summer del Senado de la República, a las 11:00 de la mañana.



Uno de esos puntos vitales es que el bufete directivo del órgano constitucional de control externo de los recursos públicos sea inamovible, y no con la posibilidad de alternar cada dos años, como consigna la actual ley.



Otro punto que sería discutido es una propuesta del senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega). El miembro de la comisión solicita que en el proyecto legislativo se establezcan cinco suplentes del pleno del órgano constitucional: uno para cada integrante, como en la Junta Central Electoral (JCE).



Además, el legislador busca que en la nueva iniciativa se diga con claridad cuándo procede un juicio político, cuándo se inicia y cuándo se producen vacantes para miembros de la CC. Este tema neurálgico se une al listado de los aún no consensuados por el equipo congresual.



Cabe señalar que los comisionados tienen posiciones encontradas sobre si delegar o no funciones exclusivas al presidente de la CC.

Solicitará las actas y audios, como se acordó

En cuanto a la reunión que sostuvo la recién formada comisión integrada por 17 diputados que investiga si hay o no faltas graves en el ejercicio del pleno de la Cámara de Cuentas para recomendar un juicio político, Rogelio Alfonso Genao Lanza adelantó que todo sigue tal y como se anunció el pasado viernes. Agregó que solicitarán las informaciones, actas y audios que indicaron en el encuentro que sostuvieron el pasado fin de semana.