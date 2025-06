El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) informó que en los próximos días dará a conocer su posición oficial respecto al diálogo nacional convocado por el Gobierno sobre la situación haitiana.



La información fue ofrecida por el vicepresidente nacional del PRD, Héctor Guzmán, quien señaló que el pronunciamiento institucional estará a cargo del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, una vez concluido el proceso de consulta interna.



Guzmán indicó que la dirección política del PRD analiza detenidamente tanto el desarrollo del diálogo como las implicaciones de la solicitud dirigida a la ONU, en un contexto de creciente preocupación regional por la grave crisis que atraviesa Haití.



Miguel Vargas, además de presidir el PRD, es vicepresidente mundial de la Internacional Socialista (IS) y presidente del Comité de la IS para América Latina y el Caribe. En ese rol, ha llamado de manera reiterada a la comunidad internacional a asumir con responsabilidad el acompañamiento a Haití.



Durante la reciente reunión mundial de la IS en Estambul, Turquía, Vargas instó a los organismos multilaterales y a los países con capacidad de acción a trabajar de forma conjunta y decidida para lograr estabilidad, seguridad y desarrollo en el vecino país, cuya situación representa una amenaza para toda la región.



El también exministro de Relaciones Exteriores ha enfatizado que la crisis haitiana no puede ser descargada exclusivamente sobre los hombros de la República Dominicana, y que el país debe actuar con responsabilidad diplomática, firmeza soberana y apertura al consenso nacional.



La declaración oficial del PRD será presentada en los próximos días, en defensa de los intereses del país y en consonancia con una visión estratégica de cooperación internacional y respeto al Estado de derecho.