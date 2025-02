San Juan. El presidente Luis Abinader encabezó una serie de inauguraciones en los municipios Bohechío y San Juan de la Maguana de esta provincia, que ahora dispone de nuevas obras como infraestructuras viales, destacamento policial y nave de zona franca, así como un nuevo proyecto de fibra óptica.



Primero en la comunidad de Bohechío, el jefe de Estado inauguró junto al titular del Indotel, Guido Gómez Mazara, el “Proyecto de Conectividad a Internet de Fibra Óptica Región Sur”, que permitirá el acceso a internet de banda ancha a través de redes de fibra óptica a 144,973 habitantes de nueve provincias de la región sur del país.



En ese sentido, el mandatario resaltó la importancia de conectar el sur del país al señalar que no va a haber verdadera igualdad de oportunidades si el gobierno no hace este tipo de infraestructura en beneficio de los más vulnerables.



Carretera de acceso a la Presa de Palomino



Posteriormente, el mandatario junto con el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar, entregó asfaltada la carretera de acceso a la Presa de Palomino con una inversión de RD$307,338,098.00, que beneficiará a las comunidades de Arroyo Cano, La Guama, Guayuval, Villa Palomino y Bohechío, en la provincia San Juan.



La agenda incluyó también la inauguración de una nave industrial dedicada al sector tabacalero en la zona franca de esta provincia, lo que resalta la importancia de estas iniciativas para la transformación de San Juan en un polo de inversión y empleos. Esta fue intervenida con una inversión de RD$19,368,835.78.



Seguridad ciudadana



De igual modo, junto a Egehid se entregó en la comunidad de Guanito un nuevo destacamento policial que no sólo elevará la seguridad para los habitantes de la zona, sino que también elevará la dignidad de los oficiales que allí laboran. Descrita como una obra “sencilla pero importante”, la nueva infraestructura tuvo una inversión de RD$ 23 millones.



Más tarde se inauguró un conjunto de calles asfaltadas que agilizarán el desplazamiento vehicular, así como nuevas aceras y contenes en Juan de Herrera, Sabaneta, La Jagua, Maguana Abajo y Maguana Arriba, abarcando 71,200 metros cuadrados con una inversión de RD$301,836,194.41, lo cual mejorará la calidad de vida de los usuarios.

Mandatario anuncia desarrollo para el sur

El gobernante hizo además un recuento de las obras inauguradas y las que están en proceso para continuar con el desarrollo económico y social de esta región, mencionando la Universidad ISA y la tercera nave industrial de la Zona Franca de esta provincia. Anunció que en este año se inaugurará el primer Hospital Traumatológico del Sur, en Azua, y para finales de este 2025 se entregarán en Barahona, el puerto turístico y el primer centro oncológico del Sur.