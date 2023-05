Elsa Catano habló en exclusiva con Julissa Céspedes; señala falta de respeto y temas banales que van al pleno

El presidente de la Cámara de Cuenta, Janel Ramírez, no operativiza las acciones en esa institución y coloca temas “banales” en la agenda del pleno, en lugar de las 156 auditorías o informes que tiene en proceso la institución.



La afirmación la hizo la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Elsa Catano, durante una entrevista con Julissa Céspedes en su programa Reporte Especial, que se transmite por CDN, canal 37.



Catano considera que las auditorías realizadas durante la pasada administración de la Cámara, deben ser sometidas a evaluación del nuevo pleno para determinar si cumplen o no



“En esa auditoría están completos los papeles de trabajo que la soportan, tú tienes la oportunidad de evaluar, revisar si cumplen, no cumplen. En caso de que no cumplan, tú tienes la oportunidad de hacer las observaciones que correspondan. Ahora bien, si entiendes que no cumple, tú también debes cerrar el ciclo. Tú debes presentarlo al pleno y en función de los resultados, decir no cumple por esto, esto y esto. Y esta auditoría se quita de ese listado de pendientes que actualmente tiene”, explicó la funcionaria.



“A lo que me refiero es que debemos ir cerrando todos esos temas abiertos que tiene la Cámara de Cuentas, que hace ver como algo inoperante y que puede solucionarse. El resultado, no necesariamente tiene que ser que tú la acojas y la publiques. Ahora, si tiene los méritos para hacerlo desde una revisión honesta, objetiva, independiente, no viciada, también debes presentarla”, continuó diciendo.



Cuando Céspedes le cuestiona si en el pleno se ha planteado someter a evaluación las auditorías realizada por la pasada gestión, bajo investigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elsa Catano admite que se ha planteado de todo.



Sin embargo, “independiente de que tal vez los plenos no se dan con la frecuencia que deberían darse, cuando se convoca, regularmente los temas son temas, podría decirse, banales o temas más administrativos. No temas sustantivos. Hay muchos temas sustantivos que hay que conocer y decidir y que no se ha hecho”.



Unos 60 auditores



La vicepresidenta de la Cámara, reveló que hay más de cien informes que reposan en el despacho del presidente Ramírez y que unos 60 auditores no están desempeñando funciones debido a que el titular de esa entidad no cumple con sus funciones de gestor. “Yo entiendo que la máxima autoridad ejecutiva debe ser el que viabiliza por excelencia los procesos. Cuando te digo que temas tan, tan básico como tú acreditar un equipo para que se vaya a la calle, no fluye de manera óptima, ya hay una situación que está confrontando con la productividad”, describió la funcionaria al describir que los tres principales problemas que afronta ese órgano de control del Estado son la falta de respeto, obstrucción a las acciones y desconocimiento de cómo funcionan las entidades colegiadas.



Califica como intimación, falta de respeto a lo interno de esa dependencia del Estado, el hecho de querer atribuir vínculos partidarios a los miembros de esa entidad por estar en desacuerdo.



“En los momentos en que tú tienes una opinión, un criterio distinto. Lo que yo he sentido. Se te trata de apabullar queriéndote ubicar que si es que tú quieres apañar impunidad, corrección, te quieren ubicar en determinado partido político, es, creo, intimidación, falta de respeto y demás pero las acciones están ahí”, señaló al destacar que tiene evidencia de cuál ha sido el accionar desde el primer día en la Cámara de Cuentas.



Describe que múltiples proyectos de resolución elaborados por el área jurídica respecto a auditorías que ya han sido replicadas no son colocados en agenda pese a que se lo ha pedido en múltiples ocasiones al presidente, única persona con facultad para hacerlo.



Niega pleno ilegal



Niega que haya presidido un “pleno ilegal” como asegurara Ramírez en una entrevista televisiva sino que concluyó una sesión en curso. Afirma que lo que ocurrió, a finales del mes de julio del año pasado, es que una vez llegado al último punto de la agenda, que previamente había sido modificada por unanimidad de votos de los miembros en la audiencia, el presidente interrumpió la sesión y dejó el tema sin decisión.



“¿Qué dice la normativa interna? Que todo tema en agenda debe ser conocido y decidido sobre el mismo. Bien, tú podías presentar, excluir, no conocerlo, conocerlo, pero tomar una decisión sobre el tema que estaba en curso. Por qué no lo quería conocer, porque entendía que los resultados de la decisión no estaban bajo su control y entiendo que por eso suspendió de manera disruptiva ese pleno pero nunca, nunca, se ha tratado de realizar plenos de manera ilegal”, puntualizó.



De igual manera niega que desde el pleno se haya ha torpedeado la contratación de un director o directora de auditoría que tendría mayor capacidad de gestionar todos los planes de auditoría pendientes. Por el contrario, afirma que se ha aprobado la conformación de cuatro direcciones y que no se explica por qué no se han operativizado.



“Bajo ningún concepto. Lo primero es que nosotros hemos sometido propuesta de que se someta a concurso la posición de auditoría. Hemos sido partícipes de diseñar un perfil con los requerimientos mínimos que debe tener quien represente la función de la dirección de auditoría y en todo momento le hemos dado seguimiento. Hemos enviado múltiples comunicaciones, dándole seguimiento al tema de que se publicite”, enfatizó.

¿Tres mujeres apandilladas?

Catano entiende que los comentarios relativos a que las tres mujeres que conforman el pleno se han “apandillado”, no es más que una expresión que busca dañar y manchar sus reputaciones, especialmente cuando se habla de los planes de auditoría de la entidad.



“Cuando iniciábamos la conversación yo te decía que se encontraron o te reportaron unas 156 auditorías en proceso. ¿Cuál ha sido la iniciativa nuestra? Primero está todo para revisarlo. No es cierto lo que te han dicho, que se oponen a que la revisen porque ellos han puesto personal que ha sido contratado nuevo, a revisarla pero una vez le dan los resultados, igual no quieren que se conozca o dificultan para que se presenten, para conocer en pleno o de lo contrario no lo aprueban”, señaló.



“¿Entonces realmente cree que desconfían del proceso o que no hay interés de que se conozcan, de que se publiquen?”, cuestionó.