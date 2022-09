Email it

El presidente Luis Abinader dio a conocer ayer el plan de su gobierno para la conclusión de los centros educativos y estancias infantiles, cuyos trabajos se encontraban paralizados al iniciar su gestión.



Las actuales autoridades, explicó el mandatario, encontraron en agosto del 2020 un total de 718 planteles en construcción, pero una gran parte de ellos con problemas de distinta naturaleza. De ese total encontrado, 342 son planteles en proceso de edificación y actualmente, luego de un arduo proceso, se ha logrado restablecer la construcción de 164 locales.



El jefe de Estado, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, del ministro de la Presidencia, Joel Santos, y del ministro de Educación, Ángel Hernández, entre otros funcionarios, se reunió con representantes de medios de comunicación para hablar del tema del déficit de aulas, y de lo que se ha hecho y no se ha podido hacer con relación a esta problemática.



Abinader y sus funcionarios explicaron con detalles en qué consiste el “nudo legal” del que tanto se habla y que ha impedido la terminación de cientos de escuelas en el territorio nacional.



Explicó eque una gran parte de los centros con pagos pendientes excedían el 25 por ciento del presupuesto contratado, lo que constituía un impedimento legal para la conclusión de las obras. Dijo que las construcciones se sobrepasaron de ese tope porque muchas de ellas se hicieron sin diseño estructural, sin estudio de suelo y fueron seleccionadas por sorteos.



“Todo este proceso estuvo viciado desde el punto de vista administrativo, del sistema financiero y técnico, por lo que ha sido necesario hacer una revisión de todos estos aspectos”, resaltó el mandatario.



Dijo no entender la necesidad de empezar a construir tantas escuelas al mismo tiempo, en vez de concentrarse en terminarlas, y que el común denominador en todos los casos, era dar un avance del presupuesto de la obra.



Agregó que esta situación no solo se dio en el caso de las escuelas y estancias infantiles, sino que también se extendió a carreteras y hospitales.



Solución parcial



Para contribuir a destrabar en parte el llamado “nudo legal”, recordó el mandatario, se introdujo un proyecto de ley al Congreso Nacional, el cual fue aprobado en agosto de 2021, y a partir de ahí se pudieron reiniciar las 164 escuelas indicadas.



Se trata de la 118-21, una ley especial transitoria para la terminación de obras públicas inconclusas y de alta prioridad.

Algunos de los múltiples problemas encontrados

Fernando Taveras, director de Edificaciones Escolares, detalló que entre los proyectos heredados había 62 sin terrenos identificados; 34 proyectos con situaciones legales con los solares y 144 en proceso de rescisión, por incumplimiento del contrato, o fallecimiento del contratista, así como 61 proyectos que poseen oposición a pago o no se encuentran al día con sus obligaciones tributarias, lo que impide el pago correspondiente.