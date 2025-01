El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció la puesta en marcha de un gran operativo contra los productos ilícitos que se comercializan en el país, los cuales ponen en riesgo la salud de las personas.



El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó que este plan de inspección y vigilancia abarcará todas las provincias del territorio nacional.



Eddy Alcántara señaló que entre los productos alimenticios que serán retirados del mercado, se incluyen aquellos alimentos que están vencidos, sin etiquetas, abollados, golpeados, rotos, oxidados o en mal estado, en sus presentaciones en latas, botellas, tarros, frascos, cajas, sobres, envases Tetra Pak, fundas, entre otros.



“Haremos cumplir la ley, porque nuestra misión es proteger a los consumidores, y no permitiremos la comercialización de ningún producto que no cumpla con las normas de calidad correspondientes”, agregó.



Indicó que los dueños de comercios deben cumplir con todas las normas de sanidad, etiquetado, envasado, seguridad y calidad, establecidas para los productos o servicios que ofertan, como lo establece la ley 358-05 de protección al consumidor.



El titular de Pro Consumidor también destacó que la venta de productos ilícitos constituye una práctica que no solo atenta contra la salud y seguridad de las personas, sino que también perjudica al sector productivo nacional.



El funcionario subrayó que el objetivo de estos operativos es desarticular y erradicar de forma definitiva esta práctica que representa un riesgo para la población.



El director de Pro Consumidor reiteró que el gran operativo será exactamente contra los productos ilícitos que se comercializan en el país, los cuales ponen en riesgo la salud de las personas consumidoras.