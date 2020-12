Prohibición de matrimonio infantil ya es Ley

La Cámara de Diputados aprobó ayer las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Civil y prohíbe el matrimonio infantil.

La Ley pasará al Poder Ejecutivo para ser observada o promulgada, luego de ser aprobada por los diputados.



La iniciativa fue sometida por el diputado José Horacio Rodríguez y recibió un informe favorable de la comisión de Justicia de la Cámara Baja.

Con la aprobación de esta ley, “el hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años de edad”.

De igual manera, se elimina el artículo 145 que establece que “sin embargo, el Gobierno puede, por motivos graves, conceder dispensas de edad”.

Zona especial de desarrollo fronterizo

Entre otros proyectos que conocieron hoy los diputados, la Cámara Baja aprobó en segunda lectura la pieza que modifica la Ley 28-01 que amplía y crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

La pieza legislativa ahora vuelve al Senado de la República, luego de modificaciones hechas por el Pleno de los diputados.

La ley tiene por objeto extender el periodo de exenciones fiscales otorgado a las empresas clasificadas por la Ley No. 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, que abarca las provincias: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, modificada por la Ley No. 236-05, de fecha 5 de abril de 2005.

Las empresas que disfrutarán de las facilidades y exenciones son las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánicas, metalúrgicas y energéticas, y las permitidas por las leyes dominicanas y que se establezcan en el futuro, que operen dentro de los límites de las provincias citadas.

Disfrutarán de una exención de un 100 % del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuestos, durante un periodo de treinta años a partir de su instalación.

Se les otorga, además, un 50 % en el pago de uso de puertos y aeropuertos.

En el artículo 6 de dicha ley se crea el Consejo de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, dependiente del Ministerio de la Presidencia, integrado por el presidente del Consejo, designado por el presidente de la República, con voz, pero sin voto; el ministro de Industria, Comercio o su representante, el ministro de Economía, Planificación Y Desarrollo o su representante y un representante de cada una de las 7 provincias que abarca esta ley.

Gianna Liz Franjul en la Comisión de la Defensa de la Competencia

La Cámara de Diputados aprobó también ayer la propuesta de la terna enviada por el Poder Ejecutivo para el nombramiento del nuevo miembro del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en ocasión del vencimiento del correspondiente período lectivo.

Los diputados aprobaron el nombramiento de la señora Gianna Liz Franjul Rivera, de quien se dijo posee un amplio currículum.

Además, la terna estaba compuesta por Patricia Mariela Santana Nina y por Fior D’Aliza Alduey Mercedes.

Al cierre de la sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó para el martes 12 de enero del 2021.

Renunciará a su curul si demuestran es culpable

Al agotar un turno el diputado Sadoki Duarte, el legislador dijo estar dispuesto a despojarse de su inmunidad para que lo investiguen por el caso de presunta agresión contra una agente de la Policía Nacional durante un operativo en Cotuí. El legislador perremeísta aseguró que en ningún momento golpeó a la raso Disleidy Heredia Figueroa, quien interpuso una querella contra el congresista. “Yo soy incapaz de ponerle la mano a una mujer…. y los videos están ahí, y verán que yo no hice ningún tipo de acción que tenga que ver con agredir a una agente policial que está haciendo un servicio social, mucho menos a una mujer. Nunca he tenido en mi vida ninguna tipificación que lacere a la mujer dominicana”, aseguró Duarte. El exfiscal de Cotuí aseguró que si le demuestran que hizo lo que se le imputa, renunciaría a su condición de diputado. “Estoy dispuesto a que se me investigue, a que vaya una comisión a investigar el hecho, pero que se garantice el derecho que tengo, la presunción de inocencia.

Acusar a una persona sin antes escucharla, vulnera el derecho”, dijo. Manifestó que los informes de la Policía y de la Fiscalía se contradicen en la hora del incidente. ya que uno contempla que ocurrió a las 7:30 y otro a las 6:30, cuando en realidad, aseguró, pasó a las 5:30 pm.