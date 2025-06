El director de general de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, informó que la institución gubernamental ejecuta un programa para ayudar a vendedores informales en su desarrollo económico, educativo y personal.



“Estamos trabajando en un programa que inició con nuestra gestión que se llama Renacer Contigo para trabajar con emprendedores informales, vendedores por cuenta propia que no están formalizados y vamos a hacer un programa de intervención en sus negocios, en sus casas, bancarizarlos, capacitarlos, para que puedan mejorar su condición de vida y también la de su negocio”, explicó.



Robert Darío Polanco Tejada participó en entrevista en Despierta con CDN junto a los panelistas Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Federico Jovine.



El programa, que mencionó el funcionario, acaba de iniciar y ha llevado a cabo intervenciones en La Cuaba y Santo Domingo Este.



Polanco destacó que las obras que realiza Propeep son de inclusión social para atacar la marginalidad y la pobreza con programas en conjunto con otras 32 instituciones gubernamentales.



Señaló que estos programas son beneficiosos, pues llevan los servicios institucionales a las familias en estado vulnerable y que no tienen acceso a necesidades de salud, formación, capacitación e infraestructura.



Además de realizar coordinación entre las instituciones públicas, el Propeep también tiene programas propios, Polanco destacó como el más importante “El Gobierno Contigo”.



Este programa es la nueva apuesta de la administración de Luis Abinader para acercar lo más posible las comunidades y sus problemas a las soluciones que puede ofrecer el Gobierno.



Luego de una visita a una comunidad y de escuchar a los líderes de las juntas de vecinos locales, Propeep elabora una matriz con las diferentes problemáticas de la comunidad y lo presenta a las instituciones requeridas para en última instancia inicien las intervenciones que soliciten los comunitarios. “Hasta que no cumplimos el 80 por ciento de las demandas que presentaron los comunitarios, las instituciones no salen del territorio”, señaló Polanco.