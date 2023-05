El PRM apoya la decisión y la oposición dice que es ilegal y afecta las alianzas porque limita reserva de cargos grandes

La Junta Central Electoral (JCE,) en el borrador de resolución para la aplicación del 20% de la reserva de las candidaturas, varió el criterio que aplicó el órgano en 2019. Antes la cuota fue nacional y ahora por nivel de elección y la propuesta ha generado el rechazo de los partidos de oposición y el apoyo del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Conforme a la propuesta de la JCE, de un total de 2 mil 749 candidaturas que las organizaciones tendrán que escoger en octubre de este año, solo podrán reservarse 550 y dividida en los distintos niveles de elección.



De esa cantidad, serían 6 de 32 senadores; 38 de 190 diputados; 32 de 158 alcaldías; 233 de mil 164 regidores; 47 de 235 directores de distritos e igual número para los subdirectores.



Los partidos de oposición Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han expresado su rechazo a la propuesta de aplicación del 20% de reserva para la alta dirigencia de los partidos.



En tanto, la miembro titular del organismo, Dolores Fernández, emitió un voto disidente y propone que la cuota sea nacional en lugar de nivel de elección.



El argumento de la JCE



La JCE tomó como base para su decisión una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) de 2019 en la que interpreta que la ley se refiere a la cuota por nivel de elección y no nacional.



“En efecto, en aquellas demarcaciones en que los partidos políticos se hayan reservado posiciones y que el resultado de las primarias o procesos de selección a lo interno haya arrojado imposibilidad en cubrir la proporción de género para la presentación de las listas de candidaturas, entonces las reservas tendrán que ser utilizadas para cumplir con dicha proporción de género”, establece la sentencia adoptada mientras el hoy presidente de la JCE, era presidente del TSE.



Lo que dice el voto disidente



La propuesta de borrador del reglamento para la aplicación de la cuota tiene el voto disidente de Dolores Fernández, que observa que el artículo 58 de la ley 33/18 no se refiere en ningún momento a los niveles de elección.



“Más aun, la ley en su artículo 58 habla de “PUESTOS”, no de “NIVELES”, como debería hacerlo si esa fuera la intención o mandato de la norma, tal como establece taxativamente el artículo 96 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23, a partir de la cual se estima que cuando se haga referencia a los Niveles de elección, debe hacerse en la forma que lo especifica el citado artículo”, argumenta Fernández.



Recomienda la aplicación de la cuota por la cantidad de cargos a nivel nacional en lugar de que se haga por nivel de elección como propone el reglamento de la JCE.



Argumentos del PRM



El oficialista Partido Revolucionario Moderno expresó apoyo a la propuesta de la JCE, a través del presidente de la organización y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza.



“El proceso electoral de 2020 fue de gran aprendizaje para los partidos políticos; el precedente dictado por el Tribunal Superior Electoral en relación a las reservas, garantizó la democracia interna, felicitamos a la JCE por el borrador publicado”, comentó en Twitter.



En tanto, el delegado político del PRM, Sigmund Freund, dijo que existe un precedente en la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) 027-2019 que regula las reservas de candidaturas.



“Un fallo del TSE en contra del PRM, pero que como organización política lo entendimos y fue muy saludable luego para los procesos, para cambiar esa modalidad se tendría que originar otra sentencia”, expresó Freund.



FP dice JCE se entregó al Gobierno



El delegado político de la FP ante la JCE acusó al pleno de la Junta de “entregarse a los brazos del gobierno, con el borrador de la resolución sobre el porcentaje de las reservas de las candidaturas dispuesto por la Ley 33-18, pretendiendo establecer que el 20 % de las reservas sea aplicado en cada nivel de elección en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año.



En una instancia sometida ante la Secretaría General de ese organismo, por Manuel Crespo, delegado Político ante la JCE de la FP, la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández expresó su rechazo al borrador presentado por el pleno.



“Llama a la reflexión que ese Pleno, actúe al margen de toda legalidad institucional y ajeno a la opinión colectiva de las mayorías, dejando de un lado la posición de más de 26 organizaciones políticas y colocándose a voluntad del oficialismo”, puntualizó.



El también miembro de la Dirección Política de la FP dijo, además, que con la referida resolución el pleno de la JCE pone en riesgo la seguridad jurídica, la certeza y confianza electoral, en medio del montaje de los procesos internos de elección de candidatos en octubre de este año y las elecciones del 2024.



“Rechazamos en su totalidad el Borrador de Resolución notificado por la JCE y reiteramos que su aprobación y posterior aplicación sería un atentado en contra de la democracia. También haría responsable al órgano comicial del debilitamiento legal, institucional y político nacional, pues parecería que a voluntad se podría cambiar lo que dispone la Constitución y las leyes”, indicó.



Manuel Crespo recordó que en una comunicación depositada por ante la Secretaría General más de 26 organizaciones fijaron su posición sobre el particular, donde indicaron que la JCE debía cumplir con la correcta aplicación del artículo 58, y mantener la voluntad del legislador estableciendo el 20 % de las reservas para el total de las candidaturas de una organización política.



PLD acusa JCE de parcialidad



El titular de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, acusó a la JCE de parcialidad con el gobierno. “El presidente Luis Abinader dijo ayer en un programa de radio que solamente puede reservarse el 20% por cada nivel de candidatura; lo cual la JCE había decidido aún. Hoy la JCE publica el borrador resolución que recoge eso mismo y acto seguido, Paliza lo celebra, se le ve el refajo”, comentó.



FNP afirma reglamento es ilegal



El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, llamó a la JCE a convocar una audiencia pública con todos los partidos políticos para discutir el tema de las reservas del 20% de candidaturas en las elecciones municipales y congresionales venideras, ya que el proyecto de resolución enviado a los partidos políticos viola la Constitución y la Ley de Régimen Electoral, al limitar y restringir la capacidad de los partidos para concertar alianzas y coaliciones electorales.



“Después del desastre de la gestión de Julio César Castaños al frente de la JCE, nuestro amigo Román Jáquez debe ser cuidadoso, prudente y buscar el consenso con los actores del proceso democrático que son los partidos políticos y alejar la idea de que esta JCE puede imponer truculencias antidemocráticas que llevarían al país a una crisis pre-electoral, haciéndole un daño enorme de credibilidad a los procesos electorales venideros”, agregó Vinicio Castillo.



Refirió que en las pasadas elecciones, la JCE admitió que el 20% de reservas aplicado a la totalidad de las candidaturas, y que el cambio de criterio genera sospechas legítimas en los partidos afectados por la decisión.

Lo que dice el artículo 58 de la Ley de Partidos

El artículo 58 de la ley 33/18 sobre las reservas de candidaturas establece: “En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes”. Los partidos también tienen que aplicar esa reserva respetando la cuota de la mujer y la juventud que manda la ley.