Decenas de moradores del barrio capitalino Villas Agrícolas protestaron ayer por la permanencia de desechos sólidos llevados en camiones a la estación de transferencia situada en ese sector, debido a los trabajos de construcción que se realizan en las vías de acceso del vertedero Duquesa.



Los lugareños expresaron que desde hace varios días, la basura, el mal olor y los insectos copan ese lugar por la fuerte acumulación de todo tipo de desperdicios en esa estación.



“Siempre hay un enjambre de moscas, uno para con todas las puertas y ventanas cerradas… Yo tengo una galería y no la disfruto porque no puedo salir del mal olor, nos estamos enfermando todos, sin importar la edad desde los niños hasta los ancianos”, expresó Viviana Duarte, una lugareña.



Ante ese escenario, los comunitarios solicitaron a las autoridades municipales y ambientales el cierre inmediato de ese lugar, así como la asepsia de todo el entorno.



“Los moradores no tenemos descanso a ninguna hora, los insectos no nos dejan en paz y no nos vamos a torcer, estamos en plan de lucha”, argumentó la dama.



Fundaciones con interés de ser parte de la solución



De su lado, el coordinador de la Asociación de Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental por el Reciclaje (Afunsarec) junto a miembros de otras entidades, denunciaron que esa estación sobrepasó la capacidad de recepción de la basura.



Santos dijo que la naturaleza de ese lugar era para recibir los desechos llevados por esas instituciones quienes recogen la basura en la ciudad.



“Esta estación se construyó con la intención de darle soluciones y poder ser usada para las fundaciones, hoy día aquí está vertiendo todo el mundo. En última instancia, nos quieren hacer responsable a las fundaciones de una crisis de salud que no es nuestra”, refirió.



Asimismo, comentó que desde hace 15 años no tenían una crisis de ese tipo en ese espacio.

“Esta estación de una manera u otra ha colapsado. Nosotros queremos ser parte de la solución, pero las autoridades de la Alcaldía del Distrito Nacional no nos han tomado en cuenta para tomar decisiones en esta parte”, enfatizó.



El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) inició el pasado 26 de julio los trabajos de reconstrucción de las vías de accesos al vertedero de Duquesa, situado en Santo Domingo Norte.

ADN prioriza suspender vertido en este barrio

La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) emitió ayer un comunicado en el que expresa que han realizado el depósito de desechos de una manera responsable en esta estación de transferencia, para afectar lo menos posible a las comunidades circundantes. La institución municipal informó que espera que en los próximos días se restablezca en su totalidad el servicio en el botadero para de esa forma liberar la cantidad de depósito en la estación.