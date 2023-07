El canciller Roberto Álvarez anunció ayer que luego de ser trabajados por la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), los proyectos legislativos para modificar la ley 137-03 fueron enviados al Poder Ejecutivo para ser sometidos a consultas de varios sectores.



Durante sus palabras en el acto de conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Álvarez dijo que la intención del Gobierno dominicano es escuchar las legítimas preocupaciones y acoger las sugerencias pertinentes sobre este tema con miras no solo a lograr los consensos necesarios para su aprobación, sino también para dotar a República Dominicana de la ley más adecuada y efectiva en esta materia.



“Es importante mencionar que, aunque valoramos los informes internacionales que nos ayudan a evaluar nuestro progreso, también debemos abordar las limitaciones de algunas fuentes de información. Hay informes que se basan en acusaciones no corroboradas o anecdóticas, lo que puede afectar la objetividad y validez de los datos. En nuestro compromiso con la transparencia, es fundamental que trabajemos para asegurar que los informes que se presenten sobre la situación de la trata de personas en nuestro país sean rigurosos y basados en evidencia verificable”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores al resaltar que este punto no menoscaba el compromiso del país con la cooperación internacional.



Álvarez afirmó que el lema “Llegar a todas las víctimas de la trata de personas, sin dejar a nadie atrás: Más protección, menos víctimas”, adoptado para la conmemoración de esta efeméride este año, es un llamado urgente a la acción para enfrentar esta horrenda forma de violencia que afecta a millones de seres humanos en todo el mundo.



Sobre el particular, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, expresó que la data disponible da cuenta de que las mujeres, los niños y las niñas sufren más violencia física extrema a manos de los tratantes.



“En el caso de las mujeres son sometidas a violencia física o extrema, en una proporción tres veces mayor que los hombres, mientras que a los niños y niñas se les somete a violencia física o extrema en una proporción casi dos veces mayor que las personas adultas”, indicó la funcionaria en la actividad.

Un llamado por más esfuerzos contra la trata

En la actividad, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Opinio Díaz, afirmó que este día mundial “es un llamado a todos los Estados para reafianzar los esfuerzos en la lucha contra la trata de personas, a través de la adopción de medidas para la asistencia, protección y reintegración de las personas sobrevivientes”.



La conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas tuvo su origen en el año 2013, cuando los Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución A/RES/68/192 que designa el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. República Dominicana se adhirió en 2019 a la Campaña Corazón Azul, iniciativa presentada a través de la UNODC.