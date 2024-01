El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que la veda actual para los actos inaugurales en medio de la campaña para los comicios municipales no resulta aplicable al Gobierno central.



A juicio del jurista, la disposición de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23 que prohíbe los actos inaugurales 40 días antes de las elecciones municipales solo aplica a los gobiernos locales y que, en el caso del Gobierno central, esto entraría en vigencia en marzo cuando sea aceptada la candidatura presidencial del jefe de Estado, Luis Abinader.



El artículo 210 párrafo VI de la Ley 20-23 sostiene que “está prohibido durante los cuarenta (40) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y sesenta (60) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías.



Opiniones distintas



El calendario electoral de la Junta Central Electoral (JCE), dejó establecido también los plazos para ambas elecciones. Para el contexto actual, en medio de la campaña para las elecciones municipales, la JCE fijó el 9 de enero de 2024 como el plazo “límite para realización actos inaugurales de gobierno y alcaldías (40 días antes de las elecciones municipales”. Pero, para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, la veda es a partir del 20 de marzo y se expresa, de igual forma, que esa fecha es el “límite para realización actos inaugurales de gobierno y alcaldías (60 días antes de los comicios)”.



La prohibición de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías en el contexto de la campaña municipal ha encontrado opiniones distintas de abogados y partidos de oposición que aseguran que esto no solo es para cumplimiento exclusivo de los gobiernos locales, sino también para el Gobierno central. El abogado y secretario jurídico del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, ha sido uno de los que opinan en esta línea.



Ayer, el presidente Luis Abinader tuvo dos actos inaugurales y Dantés afirmó que actualmente solo están permitidos los de naturaleza privada.



“Presidente @luisabinader, demuestre que está comprometido con la honestidad en hechos y no en palabras; no viole la Ley Electoral. Hace un mes ambos conversamos sobre las prohibiciones de inauguraciones públicas”, expresó.

Gobierno entregará el jueves Monte Grande

El Gobierno tiene pautada para el próximo jueves 25 de enero la inauguración del proyecto que se vislumbra como una de las obras que impulsarán el desarrollo económico y social del sur y se prevé que mejorará el suministro de agua potable, así como la generación y distribución de electricidad en todo el país. El Indrhi, institución que tiene a cargo el proyecto, convoca al acto de inauguración para el jueves de la próxima semana, a las 10:00 de la mañana.