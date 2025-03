Atahualpa Paulino, director regional norte del Ministerio de Turismo, informó que durante el mes de marzo de 2025, la provincia de Puerto Plata recibirá un total de 65 cruceros, consolidando su posición como uno de los destinos más importantes del Caribe en la industria de cruceros.



Las embarcaciones arribarán a las terminales Taino Bay y Amber Cove, con 38 llegadas programadas en Taino Bay y 27 en Amber Cove, trayendo consigo miles de visitantes que dinamizarán la economía local.



El calendario de llegadas inicia el domingo 2 de marzo, con el Valiant Lady atracando en Taino Bay, seguido por el MSC Seascape en Amber Cove. A lo largo del mes, reconocidas líneas de cruceros como Carnival, Norwegian, MSC, Celebrity y Royal Caribbean traerán embarcaciones emblemáticas como el Carnival Mardi Gras, Norwegian Encore, MSC Seaside y el Symphony of the Seas, considerado uno de los más grandes del mundo.



El mes culminará el lunes 31 de marzo, con la llegada de los cruceros Carnival Freedom, Celebrity Equinox y MSC Seascape, completando así un período de gran movimiento turístico para la región.



Mitur destacó que la llegada de estos cruceros representa una importante inyección económica para Puerto Plata, beneficiando a operadores turísticos, comerciantes y prestadores de servicios. Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la oferta turística de la provincia, trabajando de la mano con las autoridades locales y el sector privado para garantizar una experiencia segura y enriquecedora para los visitante.



Impacto



El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, calificó de extraordinario lo que pasa en la República Dominicana en el tema de cruceros. Resaltó que el país ha sido reconocido no tan solo localmente, sino a nivel internacional, en diferentes foros y eventos, como la Feria de Seatrade en Miami y Jamaica.