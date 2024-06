ESCUCHA ESTA NOTICIA

El primer artículo de una serie de cinco finalizó con este párrafo: ¿Hebreo, Judío, Israelita o Israelí? Las cuáles; en lo adelante explicaré en todas sus características y expresiones. Traigo este recordatorio para mantener el hilo existente en la confusión de los o el gentilicio, y reiterar aclarar que los judíos no son los únicos pueblos semitas.

En este segundo artículo empezaré la conceptualización evidenciando que aún en tiempos modernos y muy sobre todo antes de 1948, con el surgimiento del “Sionismo de Theodor Herzl”, el Judaísmo desde siglos atrás ha traído grandes errores al tratarse como un gentilicio y sinónimos de otros.

Así que ser Hebreo, Judío, Israelita e Israelí no son los mismos. La otra razón es definir bien que sionismo; es una ideología política, el Judío; una religión respetable, Con esto espero quede claro que a nadie se le esta atacando, reitero, para algunos fanáticos, por su condición racial y/o étnica-religiosa, sino ver la mentira de una ideología política dañina para el mundo y también un sesgo al atacar a los Israelíes. Diré algo del sionismo desde su postulado etno-filosófico, enfocado en sus diferentes interpretaciones, tradiciones y creencias culturales-religiosas.

Y es que esta ideología se origina para crear y mantener el Estado de Israel, pero que en realidad ha ido más allá de poseer un país. Y quiero reflexionemos que no ponemos en tela de juicio la legitimidad de ese Estado, sino que se está a favor de dos simultáneos uno Palestino y otro Israeli.

Estoy convencido que estos escritos generarán ruido y llegaran incluso a ofender a un servidor por decir lo menos, aun cuando ni siquiera se hayan tomado la molestia de leer todas esta líneas y las próximas que vendrán. Estimo que los muy liberales y con ellos los más conservadores y moderados no deberían plantearse la destrucción del Estado de Israel ni tampoco que no exista el Estado Palestino. Ambos Israelíes-Palestinos poseen el derecho de tener su propio Estado, lo cual es muy legítimo así como cualquier pueblo tiene derecho de autodeterminarse y formar su propia Nación.

La geopolítica etnolingüística del sionismo es la creadora del Estado de Israel, pero la creación del mismo no es el problema a resolver, sino que el sionismo tiene alcances mayores que el de tener un Estado propio, su misión a futuro es control global.

Vamos de nuevo a los orígenes y poco a poco se enteraran que los israelíes, sí, ese arsenal de personas que componen el Estado de Israel, también son víctimas de unas etnias procedente de Europa del Este, Centro Europea y Norteamericana que se convirtieron en una élite que domina todo los centros financieros y tecno militar global.

El renuevo del Estado de Israel, aunque anunciado por varios profetas de la biblia, tiene una élite clero-política que monopoliza el término semita y judío con propósitos ulteriores. En cuanto al Estado Israelí en “Tierra Santa”, antes (1948), en la diáspora eran conocidos como Judíos no por provenir de la tribu de Judá, sino por la religión, y no todos practicaban esta, es más habían perdido hablar hebreo como idioma. Ya conocemos lo que dice Vladimir Putin de Volodimir Zelenski y su gabinete; que son “judío nazi”.

Esto confirma lo que estamos diciendo. Con ello se asegura que la palabra “anti-semita” no puede ser usada específicamente para los judíos, sino para todos aquellos pueblos del linaje de Sem, citados en el artículo anterior. En todo caso, debería usarse el término anti-judío para ser más específico a lo fines de evitar error e ignorancia.

Ahora bien, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de un israelí? La respuesta llanamente es que se refiere a la nacionalidad y ciudadanía recibida por una persona con plenos derechos que provee el Estado de Israel, y “puede haber israelíes cristianos, es decir que su fe no necesariamente sea el judaísmo, también israelíes musulmanes, y por supuesto israelíes judíos, estos últimos siendo la gran mayoría religiosa en Israel, entre otros”.

(Xavier Ortiz-Pérez. Geopolítica del Sionismo Global: De la Teoría Jázara a la Praxis. Pág:196) En cuanto, al término Israelita, este si es un poco más complejo, pero se puede definir como aquellos ciudadanos del antiguo pueblo de Israel y a cualquiera de las 12 tribus, incluyendo a la tribu de Judá. Citó: <> (ibidem; pag: 214) A ninguna persona le viene en mente que hay una etnia musulmana, que musulmán o islámico es meramente el feligrés que cree en Alá y su profeta Mahoma, que profesa el Islam. Pero entonces ¿Por qué esto si sucede cuando se habla del “pueblo judío”? A veces es usado como nacionalidad, pero ya vimos que este uso es incierto y espurio.

En su lugar debería ser israelí. Segundo “porque no todos los israelíes practican el judaísmo como ya vimos y tercero porque no todos los judíos viven en el Estado de Israel, es decir que no todos los judíos en el mundo tienen la ciudadanía israelí, de hecho la gran mayoría de judíos viven en Estados Unidos (EEUU), algo curioso”.( ibidem, pág: 217) Incluso hay judíos alemanes, judíos mexicanos, judíos turcos, judíos rusos, judíos españoles, dominicanos, argentinos, etcétera.

En otras ocasiones judío es usado como una etnia, y en cierta manera es cierto, pero no del todo, porque existe hoy en día una división étnica muy importante entre los judíos que genera aún más problemá que solución al momento de definir “judío” en su concepción como etnia.

Estas divisiones étnicas son tres las principales, las cuales tienen incluso una lengua propia: Ashkenazi, Sefardí y Mizrají.

¿Cuál es cada una?

(Continuará……..)

Por;- Javier Fuentes