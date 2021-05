Quico Tabar busca desvincular a la Lotería Nacional de sorteos que no les corresponde

Santo Domingo.- El administrador interino de Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, dijo que busca desvincular a la entidad de los sorteos que no les corresponde.

Tabar manifestó que ha propuesto como una alternativa que sea modificado el reglamento sobre el sorteo y que se quite a la Lotería Nacional la realización de un sorteo que no es de la entidad y que se limite a realizar solo los que les corresponde.

“Desde que nosotros, que solo vendemos un billete cada cierto tiempo, nos desvinculemos de lo otro, hasta ahí llegaron los problemas” dijo Tabar al ser entrevistado en el programa “Verdades al Aire” que se transmite por CDN 37.

Expresó que una de sus misiones en el corto tiempo es deslindar los cambios, por lo que ha conversado con autoridades del Ministerio de Hacienda y ha realizado reuniones con sectores de la banca.

Afirmó que la institución está atrapada en los sorteos diarios, ya que si los mismos no son celebrados se realiza un escándalo.

Quico Tabar explicó durante la entrevista cómo se gestionó su ingreso como interino a la Lotería Nacional.

“Fui al palacio a una invitación hecha por el presidente Luis Abinader donde hablamos y conceptualizamos, luego me fui a mi casa y a los 20 minutos y me llaman, Don quico el presidente si puede venir ahora, cuando llego me dijo tengo un problemita, ayúdame en esto” relató.

Dijo que la condición que le puso al presidente para tomar el cargo en la Lotería Nacional es que fuera honorifico y sin salario y por dos meses.

Quico Tabar expresó que la vinculación con el juego en lo particular no le agrada.