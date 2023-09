Estados Unidos.- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó este lunes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) abandonó a su suerte a los dominicanos del exterior, y que en campaña les hizo innumerables promesas.

En un recorrido de cinco días por varias localidades de los Estados Unidos, catalogó las promesas del Gobierno como un “engaño” a los dominicanos, pese a los grandes aportes que hacen a la República Dominicana, básicamente mediante el envío de remesas, viajes de negocios y demás.

“Si hoy la República Dominicana no ha colapsado económicamente, es por los aportes que ustedes hacen todos los meses a sus familiares, ustedes envían anualmente unos 8,500 millones de dólares; las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso del Estado dominicano, lo que ustedes hacen por el país ningún rubro de la economía lo hace”, dijo.

Sostuvo que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández también fue un inmigrante, y formó parte de la diáspora y conoce de esa realidad que viven los dominicanos en el exterior. “Es por eso que en un gobierno del compañero Leonel Fernández ustedes tendrán un lugar privilegiado”, dijo.

Radhamés Jiménez

Remesas recibidas últimos 5 años

Se recuerda que los dominicanos envían a la República Dominicana todos los años unos 8,500 millones de dólares, según estadísticas del Banco Central. En 2019, US$ 7,087, 000; 2020 US$ 8,219,000.00; 2021 US$ 10,402,000.00; 2022 US$ 9,856,000.00 y para el 2023, cortado a julio unos US$ 5,909,000.00

Prioridad de la FP en el exterior

Sobre los trabajos políticos en el exterior, Radhamés Jiménez Peña refirió que la principal prioridad de la Fuerza del Pueblo está sustentada en empadronar la mayor cantidad de dominicanos en la Junta Central Electoral, para que estén en condiciones de ejercer su derecho al voto, y al igual que los que viven en República Dominicana, también puedan escribir la historia y ser parte definitoria del futuro de nuestra patria.

En las actividades el vicepresidente de la FP, estuvo acompañado por el secretario general de ese partido Antonio Florián (Peñita), los miembros de la Dirección Política Franklin Rodríguez y Mery Valerio, también, Miguel Villar, Dominico Cabral, Máximo Corcino, Carlos Feliz, Alfredo Rodríguez, Martín Valdez, Cirilo Bonilla, así como decenas de dirigentes y simpatizantes de la organización que lidera Leonel Fernández.