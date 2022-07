Email it

La celebración en Santo Domingo de la cumbre de ministros de Medio Ambiente de Iberoamérica y la Semana del Clima para América Latina y el Caribe dejan lecciones, tareas por desarrollar y un gran posicionamiento del liderazgo nacional

Más de 2 mil personas participaron en los 160 eventos que se realizaron en la Semana del Clima para América Latina y el Caribe 2022 (LACCW, por sus siglas en inglés), evento que se realizó en Santo Domingo y que, con su éxito rotundo, marca un antes y un después en la visión nacional sobre la sostenibilidad y la acción climática.



Cientos de activistas, funcionarios del Estado, empresarios, emprendedores, expertos, académicos, estudiantes, jóvenes, mujeres y representantes de la sociedad civil, participaron en los paneles de discusión, bajo una perspectiva de cooperación e intercambio de experiencias y conocimientos a nivel latinoamericano y caribeño, diálogos que trataron temas como el financiamiento, la acción climática empresarial, el papel de la sociedad civil, la investigación científica, la adaptación al cambio climático y la medición y reducción de la huella de carbono, la transparencia climática, entre otros.



Más allá de estos temas técnicos, se analizaron asuntos como la vulnerabilidad de las poblaciones en zonas rurales y urbanas, los efectos del cambio climático en la agricultura y el turismo, la transición energética, y la movilidad sostenible. Así como el papel de las mujeres, los jóvenes y la defensa de los Derechos Humanos en medio de la crisis climática.



Estos intercambios contaron con representaciones del más alto nivel gubernamental, encabezado por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, y el ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton; de Energía y Minas, Antonio Almonte; de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa; y de Juventud, Rafael Féliz García; así como el director de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras, y otros altos funcionarios, liderados por el presidente Luis Abinader, quien acompañó el acto de apertura oficial de la LACCW.



A nivel internacional, la delegación de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático estuvo encabezada por el secretario ejecutivo adjunto Ovais Sarmad, máxima autoridad en funciones de la organización, tras el cese de funciones de la secretaria ejecutiva Patricia Espinosa. También estuvo presente el Champion de la COP27, el egipcio Mahmoud Mohieldin; y el diplomático británico Ken O´Flaherty, embajador de Reino Unido para la COP26 y para las regiones Asia Pacífico y el Sur de Asia.



Compromiso empresarial



El nivel de compromiso del sector privado nacional no sólo marcó un hito en la acción climática sino que llevó ese esfuerzo más allá de las fronteras dominicanas, al conseguir que la Federación Interamericana del Cemento, FICEM garantice la neutralidad de carbono de todo el evento, al reducir las emisiones de carbono de las empresas asociadas a ese gremio, en más de 10 mil toneladas de CO2 desde inicio del mes de julio, a través del co procesamiento de desechos para la generación de energía en las empresas.



Según anunció el vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, Max Puig, esa reducción de emisiones será certificada por la agencia auditora internacional Deloitte y se medirá bajo los estándares del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU, mejor conocido como el IPCC.



El sector empresarial también protagonizó y encabezó discusiones en distintos eventos sobre minería sostenible, producción industrial eficiente y economía circular. Ese compromiso fue realzado a través del reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) a las empresas Aeropuerto Internacional el Cibao, Banco Popular Dominicano, Ron Barceló, CORMIDOM, GreEnergy y Santori Parsons, por ser las únicas en certificar su neutralidad de carbono en el país. Ege-Haina también fue reconocida por ser la primera compañía nacional en comerciar Certificados de Reducción de Emisiones (CER´s).



En este evento, el CNCCMDL anunció que promoverá que las empresas del país comiencen a medir su huella de carbono para poder reducirla y compensarla, en busca de lograr la neutralidad.



También es destacable el rol de entidades financieras multilaterales como el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, auspiciadores del encuentro y protagonistas de varias actividades.



El Sistema Naciones Unidas también dijo presente en este evento, la representante en el país del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Inka Mattila estuvo presente en muchos de los paneles y encabezó el organizado por esa agencia para mostrar y analizar los resultados de la Segunda Encuesta de Conocimiento y Percepción de la Población Dominicana Sobre el Cambio Climático 2021.



Sobresale la participación del niño colombiano Francisco Vera Manzanares, quien compartió sus conocimientos, experiencias y sensibilidades no solo en los eventos de los que tomó parte, sino con cualquiera que se animara a saludarlo, compartirle gestos de cariño y sacarse una de las tantas fotos que atestiguan su visita a Santo Domingo.



La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reivindicó la intención de ese país de estar presente en las discusiones climáticas internacionales al organizar un panel sobre Mecanismos Innovadores de Financiamiento para la Energía Renovable.



Acciones Concretas



Durante la Semana del Clima para América Latina y el Caribe, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL); y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; junto a NDC Partnership, lanzaron el Plan de Acción de la Contribución Nacionalmente Determinada, hoja de ruta para la implementación de ese compromiso nacional alineado con el Acuerdo de París. La Comisión Nacional de Energía presentó el Plan Energético Nacional, que contempla el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en ese sector, y que, junto al plan de acción de la NDC, son fundamentales para el diseño de la Estrategia Nacional de Largo Plazo para alcanzar la neutralidad de carbono del país en el año 2050.



El CNCCMDL también presentó, junto al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales; y el Ministerio de la Mujer, la Mesa de Género y Cambio Climático, para impulsar acciones que prioricen políticas para atender las vulnerabilidades de la mujer ante potenciales desastres vinculados al cambio climático.

Camino a Egipto

Tras el mandato aprobado en Glasgow para dar mayor importancia a las Semanas Regionales del Clima como evento preparatorio hacia las COP, la Semana del Clima para América Latina y el Caribe transcurrió apenas un mes después de los diálogos técnicos desarrollados en la reunión de los Cuerpos Subsidiarios, que como cada año se realizaron en Bonn, Alemania.



Esta posición intermedia entre las reuniones técnicas y la Conferencia de las Partes (COP), sumado al mandato de Glasgow, refuerzan la importancia de las discusiones regionales acaecidas en Santo Domingo en la búsqueda de posiciones comunes entre los países de Latinoamérica y el Caribe de cara a la COP27, que se realizará en el mes de noviembre en la ciudad de Sharm Al-Sheikh, Egipto, a donde la región ya anunció que se centrará en aportar soluciones y hacer valer la justicia climática.

