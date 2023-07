Email it

En la Academia de Ciencias Aeronáuticas se capacitan técnicos dominicanos y extranjeros y tiene aval de OACI

República Dominicana ha destacado como un país suplidor interno y exportador de conocimientos en el ámbito aeronáutico, gracias a la presencia de la prestigiosa Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA).



Esa institución técnica de estudios superiores, ubicada en la calle Prolongación Ruta 66, Punta Caucedo, provincia Santo Domingo, tiene como principal propósito formar y capacitar recursos humanos altamente calificados para el sector aeronáutico.



En la Entrevista Especial elCaribe-CDN, Héctor Porcella, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), destacó la relevancia de la ASCA como una universidad aeronáutica que entrena especialistas de diversas áreas tanto, nacionales como extranjeros, incluyendo personal haitiano.



La colaboración con Haití en materia de aviación civil contribuye a garantizar la seguridad operacional en la región, porque esa nación no tiene infraestructura aérea civil. La ASCA se rige por la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 139-01, las disposiciones del IDAC y otras leyes, decretos y reglamentos aplicables. Por su enfoque en programas de capacitación aeronáutica y sus altos estándares de seguridad y calidad, la academia ha ganado reconocimiento y certificación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



El centro de enseñanza ofrece una amplia gama de entrenamientos especializados para la comunidad aeronáutica, que incluyen Navegación Aérea, Vigilancia de la Seguridad Operacional, Normas de Vuelo, Gerencia Aeronáutica, Derecho Aeronáutico, entre otros. Además, cuenta con una plataforma virtual para brindar capacitación en línea, lo que facilita la formación continua de los profesionales del sector.



En la conversación, uno de los aspectos relevantes destacados por Porcella es el creciente interés en el tema de los drones. La República Dominicana es parte de una coalición comprometida con la reducción de CO2 y la búsqueda de alternativas de combustibles para la aviación civil. De hecho, se ha presentado un proyecto ante la OACI para evaluar un tipo de combustible alternativo.



El IDAC está trabajando en la creación de una ley para regular el uso de drones y garantizar la seguridad operacional en los cielos dominicanos. Se han realizado vuelos urbanos de drones y se busca establecer corredores seguros para su operación y evitar que afecten, por ejemplo, los vuelos de los helicópteros.



El diálogo con el funcionario principal del IDAC fue amplio. Alcanzó para resaltar la importancia del turismo en el país y cómo este se relaciona directamente con la aviación. Los aeropuertos, certificados por el IDAC bajo normativas de la OACI juegan un papel fundamental en el impulso de la industria turística.



Con sinergia se avanza más



La colaboración entre el sector privado y el Gobierno, a través del Gabinete de Turismo, ha contribuido al crecimiento de la actividad turística y de la aviación en República Dominicana, y la coloca como una potencia en la región.



La visión de Estado y el enfoque en la seguridad operacional son pilares fundamentales para seguir promoviendo el desarrollo sostenible del país, las autoridades del ramo aeronáutico lo tienen claro.



El compromiso dominicano con el desarrollo aeronavegación no se detiene en la formación y capacitación de recursos humanos. También ha mostrado su liderazgo en la región en la promoción de la aviación civil y la implementación de políticas que fomentan un crecimiento sostenible del sector.



El director del IDAC, Héctor Porcella, destacó que el país se ha unido a una coalición internacional para bajar las emisiones de CO2 en la aviación. “Como nación comprometida con el turismo y el transporte aéreo, comprendemos la importancia de proteger el medio ambiente y buscar alternativas de combustibles más sostenibles”, dijo.



Además, en el ámbito de la tecnología y la innovación, República Dominicana ha estado trabajando en la regulación del uso de drones. Con el creciente interés en esta tecnología y su creciente adopción en diferentes sectores, el país ha visto la necesidad de establecer normativas claras para garantizar la seguridad y la operación ordenada de los aparatos no tripulados (drones) en el espacio aéreo.



Porcella enfatizó que esta nación tiene como objetivo ser pionera en la implementación del uso de drones, tanto para transporte de pasajeros como para la logística de documentos.



“La colaboración entre el sector público y privado ha sido fundamental para el éxito de la aviación en República Dominicana”, expuso. Y agregó que además del turismo, la aviación civil desempeña un papel esencial en la economía. Los ocho aeropuertos certificados por el IDAC cumplen con rigurosos estándares de seguridad y operación, lo que contribuye al crecimiento del transporte aéreo y la conectividad nacional e internacional.



Un dato adicional



Mientras en muchos países de la región se habla de la dificultad para viajar, consecuencia de los altos costos de los pasajes aéreos, las tasas impositivas vigentes y las bajas expectativas de crecimiento, para el caso dominicano la competencia entre líneas aéreas viene a ser una suerte de “amortiguador”.

Nivel de implementación efectiva… 91.8 por ciento

El director del IDAC resaltó que el principal aeropuerto de República Dominicana no es Punta Cana, sino el Internacional Las Américas. Lo dijo al responder una pregunta. “Si bien el de Punta Cana es el que más tráfico aéreo tiene, para el país el representativo es Las Américas, el de Santo Domingo; por su valor y lo que representa. Ese aeropuerto tiene que estar en óptimas condiciones, para darle una imagen al país. Pero ese no es un tema competencia del IDAC”, aclaró Porcella.

En la conversación se informó que República Dominicana tiene una excelente posición, vista desde la OACI, que la considera líder en la región.

De hecho, según dijo Gender Damián Castro Pared, director de Vigilancia de Seguridad Operacional del IDAC, este país tiene 91.8 % de implementación efectiva aprobada por la OACI. Eso significa que la nación ha adoptado y aplicado las normas y prácticas recomendadas por la citada agencia especializada de las Naciones Unidas.