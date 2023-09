Con la finalidad de que las comunidades adopten prácticas que beneficien la conservación de las fuentes acuíferas, los bosques y la biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente diseña una estrategia nacional de pago por servicios ambientales, que será puesta en marcha a partir del año próximo.



Se trata de un mecanismo de retribución financiera a un individuo, agricultor o comunidad, que proteja los bosques y sistemas agroforestales, asegurando un uso del suelo que garantice el mantenimiento o la provisión de uno o más servicios ambientales.



Un taller ofrecido por expertos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal de Costa Rica fue el punto de partida para la formulación de la estrategia de pagos por servicios ambientales, instrumento de gestión que está establecido en la Ley 44-18, del 3 de septiembre de 2018.



El viceministro de Recursos Forestales, José Elías González, anunció que para crear la Estrategia de Implementación del Pago por Servicios Ambientales en República Dominicana 2024-2034, se consultará con actores gubernamentales y no gubernamentales, incluidos usuarios del Proyecto Piloto de Pago por Servicios Ambientales Hídricos de la Cuenca del Río Yaque del Norte.



Este proyecto ha contribuido con la regulación de caudales para el consumo humano, el riego y la generación hidroeléctrica, así como con la descontaminación orgánica y química de los ríos de la cuenca. “Queremos que sea una participación abierta, no solo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, afirmó el funcionario, tras explicar que, desde la década de los años 80 el país ha avanzado porque cuenta con una cobertura que alcanza casi el 81 %, sumando las plantaciones de café y cacao, que constituyen un 43 %, con la de los bosques, que llegan al 38 %.



No obstante, reveló que el desafío en la implementación de la estrategia es “cómo hacer compatible el desarrollo del país con la necesidad de contar con bosques bien localizados para la producción forestal, que provean los servicios ambientales que necesitamos”.