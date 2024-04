Se estima que alrededor 160 millones de niños y niñas en el mundo son sometidos a la explotación laboral infantil, de los cuales 79 millones realizan trabajos calificados como peligrosos.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advertía que si no se adoptan medidas de mitigación, el número de niños en situación de trabajo infantil podría aumentar de 160 millones en 2020 a 168,9 millones a finales de 2022.



La triste advertencia empaña la conmemoración del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil en memoria del niño Iqbal Masih, quien con apenas cuatro años fue sometido a jornadas de hasta 12 horas diarias en una fábrica de alfombras, a la que fue vendido por su padre a cambio de dinero para costear la boda de su primogénito.



Por rebelarse, el niño pakistaní recibía duros castigos, hasta que logró escapar y convertirse en un símbolo de lucha contra la esclavitud, pero fue vilmente asesinado a la edad de 12 años, el 14 de abril en 1995.



Para esta fecha, organismos internacionales que trabajan directamente con la niñez advierten del flagelo de la explotación laboral infantil y del retroceso de los avances a raíz de la pandemia Covid19.



Hasta el 2020, 1 de cada 10 niños a nivel mundial se encontraban en situación de trabajo infantil, revela el informe “Estimaciones Mundiales 2020, Tendencia y el Camino a Seguir”, cuyos autores son la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



La realidad local



En el caso de la República Dominicana no existen estadísticas exactas y actualizadas al día de hoy sobre la cantidad de niños y niñas en esta situación. No obstantes, la realidad expuesta en las calles, encuestas locales y levantamientos del Consejo Nacional para la Niñez (Conani) permiten inferir que existe una población vulnerable y expuesta a la explotación infantil.



Un informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos revela que en 2022, la República Dominicana realizó un avance mínimo en sus esfuerzos por eliminar las peores formas de trabajo infantil.



“Hay menores en la República Dominicana que son sometidos a las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual con fines comerciales, a veces como consecuencia de la trata de personas”, subraya la investigación.



Afirma, además, que los niños también desempeñan tareas peligrosas en la agricultura, como en la producción de varios cultivos. “Subsisten deficiencias en el cumplimiento, como limitación de recursos humanos y financieros para que los órganos responsables de la aplicación de las leyes laborales y penales realicen inspecciones, y los inspectores de trabajo no están facultados para imponer multas directamente por infracciones de la legislación laboral”, deplora.



Las peores formas de trabajo infantil abarcan las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas, trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento para utilizarlos en conflictos armados, prostitución, producción pornográfica o actividades ilícitas.



En torno a la situación, la Organización International Justice Mission (IJM) reveló que la prevalencia total de niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual comercial en República Dominicana se redujo del 10 % en 2014 al 2.2 % en 2022 y que la prevalencia de explotación sexual comercial infantil es 78 % menor a lo encontrado en 2014. Según la referida organización, “diez años atrás 1 de cada 10 personas involucradas en sexo comercial eran niñas o adolescentes, en la actualidad 1 de cada 45 personas involucradas en sexo comercial es menor de edad”. La presentación de los estudios se realizó en noviembre de 2022 con la participación de Raquel Arbaje, primera dama de la República.

Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.

Conani rescata 276 niños de las calles en 2023

Entre las acciones en procura de contrarrestar esta situación, destaca que durante el 2023 el Conani implementó la primera fase del modelo de intervención para la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y/o movilidad en espacios públicos y peores formas de trabajo infantil. Con esta acción, la institución logró abordar a 276 niños, niñas y adolescentes en 106 jornadas de protección (233 varones y 43 niñas). Por otro lado, una investigación de World Vision República Dominicana destaca que el aumento de la pobreza, el impacto de la pandemia y otros factores, han obligado a más niños, niñas y adolescentes en zonas vulnerables del país a trabajar para subsistir