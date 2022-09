Email it

Libreville, Gabón. “La lucha contra el cambio climático debe seguir siendo una prioridad para el mundo, y el deber de los países en vías de desarrollo, que son los más vulnerables a los efectos de ese fenómeno, es trabajar para no permitir que eso cambie, demostrar nuestro compromiso con este tema de vital importancia en la COP27”.



Así se expresó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de República Dominicana, Max Puig, durante su participación en el acto de cierre de la Semana del Clima de África, celebrada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre en Libreville, capital de Gabón.



El dirigente insistió en que la COP27 debe ser el escenario ideal para que los países del sur global demuestren un compromiso decidido por lograr la justicia climática y que los Estados industrializados cumplan las promesas de financiamiento y apoyo a los más vulnerables a los efectos del cambio climático.



“Para la COP27, en Egipto, los países en desarrollo debemos preparar delegaciones del más alto nivel no sólo por el rango de los representantes nacionales que lideren las negociaciones, jefes de Estado, ministros y otros, sino por el nivel técnico de los equipos de trabajo”, dijo Puig. También reiteró su llamado para que África y América Latina unan sus voces y exijan a los países industrializados mantener y cumplir los compromisos climáticos adquiridos “y no permitamos que el gasto militar y los subsidios a los altos costos de los combustibles, ocasionados por la guerra en Ucrania, se conviertan en las únicas prioridades globales”.