El proyecto que busca modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19) perimió la semana pasada y deberá ser reintroducido en esta legislatura extraordinaria, por lo que debe iniciar su trámite otra vez, como establecen los reglamentos.



Confirmó esta información el diputado Elías Wessin, al hablar ayer en rueda de prensa desde el pódium de la Cámara Baja, donde explicó que, conforme a la Constitución, en su artículo 104, la pieza, que recorrió dos legislaturas, deberá ser sometida una vez más al Congreso Nacional y conformarse una comisión especial para trabajarla.



Frente a lo planteado por el diputado, el pliego legislativo estará detenido “hasta nuevo aviso”, porque la primera sesión de la Cámara está pautada para el miércoles 25 de este mes, y se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con los procedimientos, cuando un proyecto de ley es sometido a una de las cámaras legislativas deberá ser tomado en consideración por el Pleno, remitido a estudio a una comisión, que tendrá que rendir un informe al Pleno; ser leído, debatido y votado.



Luego de esto, la normativa de ley pasará a la otra cámara para cumplir un procedimiento similar.



“De la misma manera, deberá ser reiterada una comisión especial para el estudio y rendición de informe sobre el proyecto en cuestión, que confiamos sea la ratificación de la misma que ha agotado nueve sesiones en su estudio preliminar” precisó Elías Wessin.



Detalló que una vez se apodere a la comisión, esta se abocará al estudio correspondiente y trabajará las horas que sean necesarias para rendir en el menor tiempo un informe al Pleno.



Wessin presidía la comisión especial de la Cámara de Diputados designada para trabajar el citado proyecto de ley.



Comisión senatorial defiende trabajo en reforma electoral



Aunque la comisión especial del Senado que fue apoderada del proyecto de ley de régimen electoral, en abril del pasado año, tuvo cerca de nueve meses a cargo de la iniciativa y rindió un informe al Pleno el pasado 20 de diciembre (a pocos días de cerrar la legislatura ordinaria), dos de sus miembros defendieron el trabajo realizado por ella.



La reacción es ante la queja de la Junta Central Electoral (JCE) y sectores sobre aspectos medulares no considerados en el proyecto que aprobó la Cámara Alta. En ese sentido, el senador Ramón Rogelio Genao (PRSC-La Vega) afirmó que los legisladores no son “sello gomígrafo de la Junta ni de nadie”.



“Este es el primer Poder del Estado, nosotros no somos sello gomígrafo de la Junta ni de nadie, nosotros pensamos aquí”, sostuvo.



Mientras, Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez), quien presidió la comitiva, liberó al Senado de culpa en el rezago del conocimiento de la pieza y en los puntos de disenso.



“La traba no la tenemos nosotros. En el Senado nosotros logramos conseguir el mayor nivel de consenso que logramos conseguir”, indicó.

Destacó el artículo 104 de la Constitución

La Constitución establece, en su artículo 104, que los proyectos de ley que queden pendientes en una de las dos cámaras al cerrarse la legislatura ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, seguirán los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o rechazados. “Cuando no ocurra así, se considerará el proyecto como no iniciado”. En el artículo 100 señala que las convocatorias extraordinarias por el Poder Ejecutivo “no surtirán efectos para los fines de la perención de los proyectos de ley en trámite”.