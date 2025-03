Rehabilitación: aliviar el dolor y la carga económica para dotar a pacientes de autonomía

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- – “La rehabilitación es mucho más que un servicio médico. Es dignidad, esperanza y calidad de vida. Porque detrás de cada número hay una historia y cada historia merece ser contada.”, dice en un comunicado de prensa María Luisa Labernia, la directora general de Rehabilitación.

En el Día de la Rehabilitación, la entidad informa que durante el 2024 ofreció 1.7 millones de servicios y que más de 55,000 personas acudieron por primera vez a sus 35 centros.

Más de 114 mil personas se beneficiaron con tratamientos, cirugías y prótesis con exoneraciones parciales y totales que tuvieron un impacto económico de RD$70 millones 117 mil 307 pesos.

Durante casi 62 años Rehabilitación ha tenido el compromiso de eliminar las barreras económicas que limitan el acceso al proceso rehabilitador. Es por esto que, en 2024, 56,221 personas se beneficiaron exoneraciones de consultas, terapias y tratamientos esenciales y otras 144 personas obtuvieron exenciones parciales con acuerdos de pago.

Testimonios

Rehabilitación ha trabajado con un enfoque solidario y ha sido fundamental en la vida de cientos de miles de personas, cuyas vidas son un recuento de dolor, lucha, esperanza y recuperación del bienestar físico y emocional.

Cada uno de los beneficios citados representa remisión del dolor, sueños recuperados, movilidad y habilidades restauradas, además de oportunidades y nuevos comienzos para un futuro brillante, en una sociedad que poco a poco se hace más inclusiva, aunque falta mucho por hacer.

Mireya Peña, una madre soltera de 45 años diagnosticada con una enfermedad degenerativa en la columna, dice: “Sin esta ayuda, no habría tenido acceso a las terapias. Hoy, gracias a esas sesiones, puedo seguir trabajando, cuidando y abrazando a mis hijos, sin el dolor que antes me paralizaba.”

Uno de los logros más innovadores y transformadores del año 2024 fue la entrega de 92 prótesis robóticas de miembros superiores, que cambiaron por completo la vida de igual número de personas, en especial niños y niñas.

“Mi niña ya escribe, come, agarra cosas con su mano derecha, se pone la ropa solita. No puedo describir lo agradecida que me siento desde que le colocaron esa prótesis. Y ella, ella se ríe sola, no se la quiere quitar ni para dormir”, expresa una de las madres cuya hija recibió de manera gratuita un aditamento para sustituir un antebrazo inexistente.

Ariel, de 7 años, es uno de los 7 pacientes cuyos procedimientos quirúrgicos fueron gratuitos, entre los 565 pacientes que pasaron por la Unidad Quirúrgica de Rehabilitación en 2024. “Cuando me dijeron cuánto costaba la operación, pensé que mi hijo viviría sin poder caminar. Pero en Rehabilitación me dieron la oportunidad de operarlo, por lo que hoy camina de nuevo y podrá ir tras sus sueños”, dice Miguel Sosa, padre de Ariel.

Estos testimonios y números reflejan un desafío personal superado, el impacto en cada familia de los servicios recibidos por personas como Mireya y otras. Son solo algunos ejemplos de cómo en Rehabilitación se restaura el desempeño funcional, mediante las intervenciones especializadas y es una puerta hacia una vida independiente, más plena y funcional.