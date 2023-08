Con la asistencia del expresidente Hipólito Mejía, el director general de Bienes Nacionales y ejecutivo honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez, conmemoró ayer el Día de la Caña y reinauguró el edificio que acoge las entidades de Bienes Nacionales-CEA-Corde, a un costo superior a los 140 millones de pesos.



Al pronunciar un discurso en el evento, Burgos Gómez destacó que la remoción de la planta física del CEA va acorde con el proceso de transparencia de los servicios y movimientos administrativos que brindará la institución al final de la fusión “Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar”.



El funcionario ponderó que la inversión incluye la adquisición de un 90 por ciento de mobiliarios y equipos nuevos para sustituir los deteriorados, que datan desde la fundación del Cea, en 1966 y la construcción del 6 de julio de 1955.



De su lado, el supervisor del Departamento de Ingeniería de Bienes Nacionales, ingeniero Francisco Alberto Toribio Lara, detalló que en los dos cuerpos que componen los edificios A y B del Consejo Estatal del Azúcar se ha realizado un proceso reconstructivo de la remodelación de la obra, consistente en agrupar las áreas que tienen afinidad, por nivel, para el proceso de fusión.



“En el primer nivel están las áreas generales de servicios, entre otras; en el segundo nivel figuran la Dirección General y oficinas de los subdirectores generales; en el tercer nivel tenemos todo lo que tiene que ver con legal y jurídico, donde hemos instalado 117 posiciones de trabajo más seis oficinas para directores de áreas y unidades operativas, entre otras. En el nivel número cuatro funciona Finanzas, tanto de Bienes Nacionales como del CEA; en el quinto nivel funciona el área técnica, con 73 posiciones de trabajo”, precisó el ingeniero.



Agregó que a pesar de la majestuosa reconstrucción de la obra, que se diseñó en 1952 e inauguró en el año 1955, por el arquitecto Guillermo González Sánchez, considerado el padre de la arquitectura de la República Dominicana, se ha cuidado de que la misma mantenga la majestuosidad que dio origen a dicha obra, tras destacar que no han alterado en nada la esencia de la planta física, tal como recomendó el Departamento de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el que remozó la “diosa de la prosperidad. Todas las áreas han sido intervenidas de manera colateral en su infraestructura de servicios”, estatua que está ubicada en la parte frontal del edificio y que data desde su inauguración.



“Llegó el cambio”



Antes de iniciar la actividad, el director general de Bienes Nacionales y ejecutivo honorífico del Consejo Estatal del Azúcar, Rafael Burgos Gómez, afirmó que no han vendido un metro de tierra ni lo harán “hasta que no esté clara la regla de juego con relación a lo que vale este patrimonio del pueblo dominicano”.



“Lo que le queda al CEA vale tanto como hace 30 años, lo poco que le queda”, subrayó. “Aquí llegó el cambio, cero corrupción. Aquí no hay corrupción. Aquí se paró la corrupción desde que yo llegué aquí, que mandaron los jefes para acá. Aquí se paró la corrupción”, enfatizó.



En el evento, Rafael Burgos Gómez agradeció al ingeniero contratista de la obra, Francisco Aquino y a su equipo de trabajo, por todo el esfuerzo y dedicación para entregar en tiempo récord la obra. El funcionario también dio gracias al personal de apoyo del CEA-BN encabezado por el ingeniero Joaquín Leónidas Crespo, encargado del Departamento de Mantenimiento.

Recupera bienes y pone a producir las tierras

El expresidente Hipólito Mejía y funcionarios oficialistas manifestaron que desde la llegada al poder del presidente Luís Abinader el Gobierno trabaja para recuperar los bienes del Estado y poner a producir sus tierras en favor del pueblo. El exmandatario destacó que el café fue destruido en la pasada gestión, pero que ahora trabajan en reivindicarlo. También precisó que “cuando entraron los otros”, le dio pena. De su lado, Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola, dijo que desde hace décadas en los gobiernos pasados los parceleros de reforma agraria tenían 29 factorías de arroz de su propiedad, que producían el 50% de la demanda del país, pero que todas esas factorías fueron abandonadas y este gobierno las recupera. En ese sentido, expresó que en este momento el país tiene unas seis factorías en las demarcaciones del Pozo de Nagua, Valverde Mao, Cotuí y el Bajo Yuna. Al abordar el tema, el director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán, manifestó que la Asociación Dominicana de Avicultores tenía el dato que antes producían 16 millones de unidades de pollos y ahora producen 20. Señaló que hay una cosecha récord de arroz de 14 millones de quintales.