El doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, reiteró la inquietud de la entidad patriótica debido al continuo y abundante flujo de inmigrantes ilegales desde Haití hacia República Dominicana.



Gómez Ramírez señaló que esto pasa a pesar del plan anunciado de repatriar 10 mil inmigrantes ilegales por semana, los informes confiables de los centros duartianos en las zonas fronterizas y semifronterizas, junto con las comprobaciones de los miembros de la Junta Directiva Nacional, indican que el plan no se está cumpliendo.



Añadió que “hasta tanto no se hayan creado condiciones estables y de la mayor dignidad para los soldados en la frontera, se enfrente con determinación y una férrea voluntad la tradicional corrupción en esa región y se destinen los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos que se requieren, no habrá ningún resultado apreciable”.



Manifestó que, en tal situación, es imperativo asumir cualquier costo, sin importar su magnitud, con el propósito de salvaguardar la seguridad, la estabilidad y el progreso de la República Dominicana. El Instituto Duartiano honró a un grupo de ciudadanos distinguidos invistiéndolos como miembros de honor en el auditorio Profesor José Joaquín Pérez Saviñón.



Nuevos miembros de honor



Entre los nuevos miembros de honor del Instituto Duartiano se encuentran la embajadora Angie Shakira Martínez Tejera, el doctor Daniel Beltré López, la mayor general Rosanna Libertad Pons Peguero y el cronista deportivo Enrique Alberto Mota Guerrero (Tuto Mota).



También Rosa Verónica Sención, maestra, Virtudes Álvarez, Ángela Cabrera de Moreta, viuda de Andrés Moreta Damirón, Federico Méndez, Olmedo Pineda Féliz y Ángel Acosta, Yussep García, Luz María Tejada Santos y Faustina Romero Peña. Completan la lista de nuevos miembros el doctor Rafael Antonio Franco Guzmán, Julio César Lugo Méndez y Félix Ramón Alonso Regino. Con esta distinción se reconoce las contribuciones de estos ciudadanos a la nación dominicana.

Se proyectó documental sobre familia de Duarte

El acto de investidura inició con la entonación del Himno Nacional y un pensamiento duartiano, presentado por el arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso, secretario general del Instituto Duartiano. El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, vicepresidente de la institución, ofreció la bienvenida y dio paso a la proyección del documental “La familia de Juan Pablo Duarte y Díez”.