Grupos que aclamaban y pedían cuatro años más; la ausencia de los legisladores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) en la reunión conjunta de las cámaras congresuales; y la llegada del diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo en silla de ruedas se destacan entre los hechos que marcaron la cuarta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.



El jefe de Estado llegó al Congreso Nacional a las 10:08 de la mañana, en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña y su esposa Raquel Arbaje, y antes de recibir los honores correspondientes a su investidura, fue sorprendido con aplausos, pancartas y consignas de “cuatro años más” por parte de simpatizantes frente al edificio parlamentario.



Desde tempranas horas había cientos de seguidores oficialistas diseminados en los puntos por donde transitaría el presidente, como la avenida Jiménez Moya con avenida Independencia, allí también pedían otro cuatrienio para el líder perremeísta.



El mandatario recibió los honores en la explanada del Congreso, con sonidos de cornetas, el disparo de la salva de 21 cañonazos y la entonación del Himno Nacional. Fue recibido por una comisión integrada por senadores y diputados de distintos partidos políticos, a quienes el gobernante saludaba mientras avanzaba hacia el interior del recinto. Al entrar al Congreso, otra comisión bicameral que se encontraba al final de la escalinata del Senado también le dio la bienvenida.



Una hora antes de la llegada del primer mandatario, a las 9:09 de la mañana, el Senado y la Cámara Baja dieron inicio formal a la primera legislatura ordinaria del 2024 y en ella a los trabajos legislativos que serán tratados en los 150 días siguientes. Luego, los congresistas entraron al salón de la Asamblea Nacional, en reunión conjunta, donde estaban presentes cientos de invitados especiales.



Los legisladores del PLD y PRM no eran parte de las comisiones que recibieron al jefe de Estado, aunque algunos de ellos habían sido designados para esa tarea por los presidentes del Senado y de la Cámara Baja, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente. Pero, ¿qué pasó entonces que no cumplieron?



Congresistas PLD y PRD se ausentan en rendición de cuentas; FP asiste



Antes de la llegada del presidente Luis Abinader, el bloque parlamentario de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, que integran parte de la oposición en el Congreso Nacional, anunciaron que sus miembros en pleno no asistirían al salón de la Asamblea Nacional, desde donde el mandatario pronunciaría el discurso de rendición de cuentas.



Los congresistas opositores expresaron que adoptaron la decisión como muestra de protesta y rechazo al “uso desmedido” de los recursos del Estado en favor de los candidatos del oficialismo en el proceso electoral del pasado 18 de febrero, “acción que debilita la legitimidad de los representantes elegidos y la confianza de la ciudadanía en el sistema político”. Esa abstención en la reunión conjunta había sido anunciada el día anterior por el presidente del Senado, a través de su cuenta de X.



Contrario a como se esperaba, los legisladores de Fuerza del Pueblo (FP) no acompañaron en esta ocasión a sus colegas opositores en el reclamo contra el Gobierno.



En ese sentido, el diputado del partido verde y aspirante a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, antes de la rendición de cuentas, explicó que los voceros de esa organización dirían de manera oficial qué hará el partido durante el discurso del jefe de Estado. Aclaró, sin embargo, que lo que manda la Constitución es que el presidente sea fiscalizado en la Asamblea Nacional.

Acudió al Congreso en una silla de ruedas

Otro hecho a destacar en el acto de rendición de cuentas, es el del diputado y presidente del partido Frente Amplio (FAMP), Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, quien acudió al Congreso Nacional en una silla de ruedas, en reclamo al Gobierno para que se les asigne el 5% del Presupuesto a los discapacitados. El titular de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja manifestó que en el país no existen políticas públicas claras que vayan en beneficio de las personas con discapacidad. El legislador quiso llamar la atención del presidente Luis Abinader, quien asistió a la reunión conjunta en el Salón de la Asamblea Nacional del órgano parlamentario, en su último discurso del cuatrienio 2020-2024, el cual tuvo una duración de casi dos horas.