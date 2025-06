Expertos nacionales e internacionales analizaron las tendencias y modelos de negocios del ecosistema digital

La Unidad Organizadora de Multimedios del Caribe desarrolló con éxito el congreso “Camino hacia una transformación digital”, un evento de alta trascendencia en el que expertos nacionales e internacionales analizaron las nuevas tendencias y el impacto de las nuevas tecnologías en áreas neurálgicas para el desarrollo del país.



La jornada contó con un programa de paneles y conferencias cargado de información relevante sobre el futuro de la transformación digital en los medios de comunicación, en el espectro de las telecomunicaciones, en el poder judicial, en la salud y en los servicios financieros.



El espacio fue propicio para analizar los cambios en los modelos de consumo y para afianzar los compromisos encaminados a impulsar el desarrollo de sectores claves. El congreso comenzó con las palabras centrales del vicepresidente ejecutivo de Multimedios del Caribe, Félix M. García C; la directora de CDN 37, Alba Nely Familia; y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.



Este evento marca una ruta clara hacia el futuro y aunque es una celebración de todo el recorrido, también es una invitación a mirar hacia adelante, reflexionó el destacado empresario Félix García tras resaltar que CDN y el Caribe han sido testigos y protagonistas de esa evolución. “Cuando adquirimos a Multimedio del Caribe, lo hicimos con la convicción de que los medios de comunicación no solo informan, también educan, conectan, transforman. Hoy, en esta etapa de madurez, el Caribe con 77 años y CDN con 27 de operaciones continuas, reafirmamos ese compromiso consciente de que el camino de la transformación no es un destino, sino una travesía permanente que exige visión, inversión y talento y, sobre todo, audacia”, expresó.



En un emotivo recorrido por la historia, enfatizó en esa transición de los grandes estudios analógicos a la producción multiplataforma. “En el Caribe fortalecimos nuestra edición impresa con un robusto periódico digital y lo hicimos sin perder la esencia de lo que somos, medios comprometidos con la libertad, con el país y con su gente”, subrayó.



Desde el salón Garden Tent del Hotel El Embajador, García resaltó las nuevas iniciativas y alianzas internacionales, talentos emergentes y plataformas que posicionan a elCaribe y CDN como referentes en innovación y transformación mediática. Concluyó su discurso con la reflexión siguiente: “La transformación digital no se logra con tecnología solamente, se logra con propósitos y con un equipo que cree, que trabaja y se adapta”.



Los avances en esta transformación digital fueron ampliados por la Directora de CDN37, Alba Nely Familia, quien precisó que lo logrado no ha sido producto del azar, ha sido posible gracias a la inversión en equipos de última generación, a la capacitación de los profesionales que les acompañan y en especial a la confianza de los accionistas.



“Hoy no solo contamos lo que sucede, lo contamos en tiempo real, en todos los formatos y plataformas posibles”, puntualizó. En esta carrera por la innovación, cuenta, ampliaron los contenidos a través de transmisiones en vivo desde el canal de YouTube, que cuenta con un millón treinta y cuatro mil suscriptores. Y en el último año ha recibido más de cuarenta millones de visualizaciones”.



Gracias al canal de streaming, se conectan con más de seiscientos mil dominicanos en Estados Unidos, España y otras ciudades del mundo, lo que permite mantener informada a la diáspora en tiempo real, al igual que al pueblo dominicano en el territorio nacional.



En ese orden, resaltó los nuevos proyectos como el lanzamiento de C Media Studio, una innovadora unidad de negocios dedicada a la producción audiovisual: un espacio moderno con estándares de calidad y de seguridad para una nueva generación de narrativas.



“Como pueden confirmar, el recorrido del mundo digital no espera a nadie, nos resta estar preparados, innovar, formar y decidir cada día cómo usamos la tecnología, si para desinformar o para construir, para dividir o para conectar, para competir o para evolucionar juntos, que es lo que pretendemos este día. Confío en que este evento será fuente de inspiración, alianzas y nuevas ideas para fortalecer lo que hacemos y sobre todo para seguir creando valor desde el periodismo y de cada industria representada aquí hoy”, sostuvo.



De su lado, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirmó que desde el inicio de esta gestión , el gobierno asumió un compromiso de construir un país más conectado y mejor preparado para los desafíos del presente, pero también del futuro.



“Con esa visión nosotros estamos trazando la Agenda Digital 2030, una hoja de ruta construida sobre cuatro pilares fundamentales que nos permiten a nosotros poder avanzar con una dirección, pero también con un propósito, hacia un ecosistema digital robusto, accesible e inclusivo”, señaló.



En esta agenda, el primer pilar es la educación y la alfabetización digital. En ese sentido, Peña precisó que uno de los avances clave en materia de conectividad fue lograr que 4,500 centros educativos cuenten con internet de banda ancha, beneficiando al 70% de la población estudiantil. “Y si hablamos de futuro, hay una industria que merece especial atención por su potencial transformador, la industria de los semiconductores. Esto es un paso para poder convertirnos en actores relevantes en este sector estratégico”, puntualizó.



La funcionaria sostuvo que la República Dominicana es uno de los pocos países del Caribe que cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial, una política pública que impulsa el desarrollo responsable de esta tecnología desde su aplicación práctica hacia su integración en los ámbitos educativos y productivos.



Otro de los pilares que sustentan esta estrategia, es el Plan Nacional de Banda Ancha, que tiene como meta aumentar la cobertura de 58.3% actual, según la Encuesta Nacional de Hogares, de Propósitos Múltiples y ponerla al alcance de todos, sin importar donde vivan.



La vicepresidenta consideró que la Cuarta Revolución Industrial plantea grandes retos, pero también enormes oportunidades y la República Dominicana cuenta con el talento, la voluntad y la capacidad de adaptación para avanzar con pasos firmes. El evento sirvió de plataforma para anunciar el encendido de la Televisión Terrestre Digital en el país que se realizará en diciembre de este año, informó el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara. Según planteó el funcionario, este avance permitirá a la población el acceso a disfrutar de una señal moderna, mejor sonido y de alta calidad en todo el territorio nacional.



En el Congreso “Camino hacia una transformación digital”, también se presentaron los avances tecnológicos que implementa el Poder Judicial para agilizar y modernizar el sistema judicial en República Dominicana. En la conferencia “Justicia digital para todos” el magistrado Miguel Ángel Díaz Villalona explicó que se ha puesto en marcha un sistema digital unificado a nivel nacional, el cual permite a los tribunales del país acceder en tiempo real a expedientes del proceso penal y otros documentos judiciales, lo que reduce el uso de papel, mejora la eficiencia operativa y fortalece la transparencia.

Vicepresidenta Raquel Peña comparte con ingeniero Manuel Estrella y Nelson Rodríguez.

El Mundo comparte estrategias de transición

El director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez, tuvo a su cargo la presentación de Vicente Ruiz, director adjunto del diario El Mundo de España. En sus palabras de introducción, Rodríguez destacó la importancia de las nuevas plataformas digitales en el ecosistema informativo actual. Sin embargo, advirtió que muchas de estas tecnologías, aunque útiles para la difusión, no verifican ni validan la veracidad de las noticias, lo que plantea un desafío serio para el periodismo responsable.



Al cierre del evento, el director adjunto del diario español El Mundo, compartió las lecciones y estrategias que ha implementado el medio en su transición del modelo impreso al digital, destacando el papel fundamental de la innovación, la fidelización de audiencias y la apuesta por los contenidos de calidad como ejes para la sostenibilidad del periodismo.



En su ponencia, Ruiz destacó que El Mundo ha sido históricamente un medio inquieto y pionero: fue el primer periódico español en lanzar su edición digital en 1996, el primero en introducir un muro de pago y en incursionar en plataformas emergentes como TikTok o los pódcast diarios en España.



Actualmente, el diario cuenta con una audiencia diaria de 2.7 millones de usuarios en España y más de 13 millones de seguidores en redes sociales, además de una creciente comunidad de oyentes. La clave del éxito, según Ruiz, fue una transformación radical de la redacción. “El contenido digital pasó a ser el centro. Quitamos el acceso al editor de papel y rediseñamos flujos de trabajo y métricas. Nos convertimos en yonkis del dato”.