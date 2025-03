Madrid. Durante el prestigioso evento “The Spotlight on Latin America: Advancing Investment and Regional Collaboration for AI and Semiconductor Growth”, República Dominicana presentó su ambiciosa estrategia para posicionarse como un actor clave en la cadena de valor de la industria de semiconductores e inteligencia artificial.



La discusión, moderada por Michael Stott, editor del Financial Times, contó con la participación de Julissa Cruz, directora ejecutiva del Indotel, quien compartió el panel con Manuel Tovar, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica; Adina-Ioana Valean, miembro del Parlamento Europeo; y Luis Felipe Jaramillo, Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina.



El evento reunió a líderes globales para explorar oportunidades de inversión y colaboración regional en tecnologías emergentes.



En su intervención, Julissa Cruz destacó los pilares fundamentales de la estrategia nacional que próximamente será lanzada en República Dominicana: inversión en infraestructura digital, desarrollo de una fuerza laboral especializada, incentivos atractivos para inversionistas y la creación de marcos regulatorios flexibles que impulsen la innovación. “Estamos trabajando para que República Dominicana sea un hub tecnológico en la región, aprovechando nuestras fortalezas y visión de futuro”, afirmó Cruz.



Asimismo, subrayó el favorable clima de inversión del país, respaldado por su estabilidad política, crecimiento económico sostenido, posición geográfica estratégica en el corazón del Caribe y el riesgo país más bajo de América Latina, según JP Morgan. “Estos factores consolidan a República Dominicana como un destino atractivo para la industria tecnológica global”. El evento reafirmó el compromiso de la región latinoamericana con el desarrollo tecnológico y la colaboración internacional, con República Dominicana emergiendo como un líder potencial en este ámbito.