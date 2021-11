República Dominicana pierde el 50 % del agua tratada por Inapa

Entidad trabaja en una ley que penalice dispendio de este recurso. Inversión en proyectos supera RD$7,800 millones

El uso indiscriminado del agua servida, las conexiones ilegales en sistemas de abastecimientos sumado al mal estado de los acueductos y redes de distribución son causantes de que el país pierda el 50 % de la producción del vital líquido.

Es decir, de un total de 480 millones de galones diarios que trata el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), solo se aprovechan 240 millones de galones, el resto se pierde, y con ello se desvanece la cuantiosa inversión que hace el Estado para hacer potable cada litro producido.

Esta es la realidad del recurso agua en las 24 provincias y zonas rurales donde el Inapa tiene jurisdicción, situación que la administración que dirige Wellington Arnaud tiene el reto de cambiar.

En la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, los funcionarios de la entidad, José Aybar, director de Ingeniería; y Miguel Bachá, asesor de la Dirección Ejecutiva; nos cuentan sobre los planes y programas a ejecutar que van desde la rehabilitación y creación de sistemas de abastecimientos y saneamiento hasta la creación y entrega al Congreso Nacional de una nueva ley de agua “que sea más drástica” y devuelva el carácter rector que afirman ha ido perdiendo la institución.

Para dejar una idea de lo que recibió la actual gestión y lo logrado hasta ahora, explican que esta administración encontró una producción de 388 millones de galones diarios, cantidad que, según su afirmación, se llevó a 91 millones de galones, para hoy contar con un total de 480 millones de galones diarios.

De acuerdo con el ingeniero Aybar, este incremento en la producción, ha permitido mejorar y garantizar el abastecimiento de agua a más de un millón de personas.

No obstante, esto no parece ser un canto de victoria, hasta no superar los desafíos que viene arrastrando la entidad como el uso irracional del agua potable y las conexiones clandestinas.

“A nivel nacional tenemos un problema muy serio, es que no hay medición”, manifiesta el experto. A modo de resaltar la importancia de la necesidad de pagar por lo que se consume, destaca que un metro cubico de agua potable por gravedad cuesta unos RD$25 pesos, sin embargo se vende a RD$6 pesos”.

Resalta que menos de un 5 % de todos los sistemas cuenta con medición, lo que hace más difícil el tema de las cobranzas. La meta es poder llegar a las estadísticas de países avanzados, en los cuales, según puntualizó, la pérdida de la producción de agua está entre 18 % a 23 %.

“También hay aguas que son dispendiadas y robadas por productores agrícolas, que en las líneas de impulsión también se conectan de las válvulas de aires, desagües y eso lo hacen porque aquí no hay una ley que castigue el robo del agua potable”, sostiene.

El especialista está consciente de que el país deberá recorrer un largo camino hasta alcanzar la tan anhelada “cultura del agua”.

“Estamos trabajando para que muy pronto se apruebe una ley de agua y saneamiento para tener formas de penalizar aquellas personas que hacen uso consuntivo no potable”, informa.

“En este momento estamos trabajando por orden del director en una propuesta para una ley que entronice el hecho de que el agua es un bien público y un derecho. También queremos lograr el papel rector que el Inapa, como primera institución de agua potable, tuvo en principio, queremos retomar ese papel”, enfatiza.

Como un logro de la administración que se traducirá en beneficio para el país, el director de Ingeniería del Inapa, José Aybar, mencionó la obtención de 88 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que no es más que la aprobación de rentabilidad que otorga el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a proyectos.

Inversión millonaria

“Nosotros tenemos en este momento 89 SNIP para una inversión de RD$7,800 millones. Esos 89 SNIP se corresponden con 99 proyectos. Tenemos en carpeta antes de finalizar este año, 30 SNIP adicionales. Quiere decir que nosotros vamos a finalizar con 129 SNIP”, proyecta.

“En cuatro años anteriores a esta administración el número de SNIP que se había logrado era de 28 a 29, Wellington ha podido conseguir 89. En un momento en una reunión en el Palacio se le hizo prácticamente un reconocimiento verbal a Wellington, porque hace como dos meses atrás el Gobierno entero tenía 130 SNIP asignados y solo Inapa tenía 65 de esos 130”, resalta el funcionario.

¿Y por qué tanto proyectos? se pregunta previo a describir el estado de deterioro que asegura estaban y aún quedan muchos de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento a cargo del Inapa.

En esa dirección, la entidad desarrolla un amplio programa de rehabilitación de sus instalaciones.

Asegura que lo primero que hizo el titular del Inapa fue organizar una agenda de visita a los 243 acueductos que rige el organismo, mediante las cuales se percataron que el promedio de operatividad de muchos de estos sistemas no sobrepasaba el 30 %, porcentaje que según dijo está administración ha llevado a 50 %, como parte del plan de rescate que implementan.

Se refiere a sistemas de abastecimiento y plantas de tratamiento que tenían hasta 10 y 15 años sin operar.

“Teníamos equipos instalados fuera de servicio por años, como es el caso del acueducto de Miches. En esa visita encontramos que cuando Hipólito Mejía, se había prácticamente completado la planta de tratamiento de 100 litros por segundo; en 2003, desde esa fecha hasta ahora, esa planta nunca se puso en operación y la ciudad de Miches apenas recibe agua del arroyo Santiago, sin ningún tipo de tratamiento”, lamenta.

En ese sentido, se identificó un proyecto para garantizar agua a Miches, que también beneficiará el desarrollo turístico de la zona.

“Vamos a garantizar 300 litros por segundo. En este momento el arroyo Santiago produce 30 litros por segundo sin tratar”, agrega.

Así mencionó otras comunidades que corrieron con la misma suerte, tal pasa en Yamasá, que tiene una planta de tratamiento que lleva cinco años fuera de servicio.

Saneamiento en Boca Chica

El funcionario fue abordado sobre la situación de la playa de Boca Chica, que semanas atrás fue punto de controversia, luego de que un funcionario alertara sobre los altos niveles de contaminación y contenido de materia fecal.

“Las analíticas que se han hecho de las aguas, según el monitoreo que ha establecido Inapa, se pudo determinar que los niveles de coliforme que se detectaron permiten decir que el agua es apta para el baño”, indica Aybar.

Sin embargo, puntualiza en que la Dirección Ejecutiva del Inapa conjuntamente con la Corporación de Boca Chica, inició los trabajos de rehabilitación de las unidades de alcantarillado sanitario que comprende tres estaciones de bombeo y la planta de tratamiento, cuya inversión ronda entre RD$20 millones a RD$25 millones.

En ese sentido, resalta el interés del Gobierno en desarrollar un proyecto a largo plazo que abarca el completivo del alcantarillado sanitario de la parte sur de Boca Chica e incorporar lo que resta del lado norte, incluida la construcción de un emisario submarino de una longitud de aproximadamente 600 metros. Se estima que el presupuesto para esta mega obra es de RD$9,000 millones.

Los proyectos de alianzas público-privadas

Entre los proyectos a cargo del Inapa, que pretende desarrollar este Gobierno mediante alianzas público-privadas, está el sistema de abastecimiento de agua potable para la zona hotelera de Cabo Rojo y para la comunidad de Pedernales, con una inversión que ronda los RD$1,100 millones, para lo cual se hacen negociaciones. De acuerdo con información oficial, ya se está finalizando el SNIP de ese proyecto y el Inapa cuenta con el diseño.

Consumo

Uso. “Estimamos que para una persona 260 litros son necesarios en un día. A una familia se le asigna 1,250 litros en un día”.