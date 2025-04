Con la participación de más de 300 invitados de 70 países diferentes, la República Dominicana será sede del Congreso Mundial del Derecho que se celebra cada dos años y en el que se analizan todos los aspectos transversales al mundo del derecho.



El Congreso Mundial del Derecho, que se celebrará en Santo Domingo los días 4, 5 y 6 de mayo, se hará en honor a las universidades y en ella participarán además de personalidades del ámbito jurídico, social y económico, 50 presidentes de altas cortas, supremas y altas cortes del mundo.



Con altas expectativas para el encuentro, la directora ejecutiva del World Law Congress (Congreso Mundial del Derecho), Ángela Montoya, expresó que entre los temas centrales del evento estará la inteligencia artificial, los derechos humanos, electorales, datos y que serán abordados en paneles que se desarrollarán en catorce salas simultáneas. La apertura del congreso será en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el domingo 4 de mayo a las 6:00 de la tarde y continuará el 5 de mayo en Unicaribe.



Contexto



La reunión ahora en Santo Domingo, que sigue a las celebradas en Nueva York, Barranquilla (Colombia) y Madrid, coincide con una coyuntura especialmente difícil y tensa debido a los cambios de la geopolítica y las relaciones internacionales propuestas desde la nueva presidencia de los Estados Unidos. No podía haber un momento más delicado, pero a la vez más interesante, en medio de la incertidumbre actual, para escuchar a voces reconocidas en los cinco continentes.



“Queremos que las personas que están estudiando Derecho, que están estudiando carreras afines, se interesen por un mundo regido por las leyes. La otra alternativa es un mundo regido por la fuerza y ese es el que no nos gusta y ese es el que no queremos. La concientización de ese tema es de gran importancia y pues, para República Dominicana es de gran impacto porque se convertirá en esos tres días en la capital mundial del derecho”, comentó Montoya en entrevista en Despierta con CDN.



Entre la lista de personalidades participantes figuran el rey Felipe VI de España y Luis Abinader, presidente de la República Dominicana; los exmandatarios Iván Duque de Colombia y Leonel Fernández de República Dominicana; y algunas de las principales autoridades jurídicas del mundo, como el presidente del Tribunal Constitucional de Alemania, Stephan Harbarth, junto a magistrados de hasta 45 cortes judiciales.

Primera vez que será abierto a toda sociedad

Por primera vez, el Congreso Mundial del Derecho abrirá sus puertas a la sociedad, y no solo al mundo jurídico, representada por empresarios, profesionales y estudiantes, además de académicos y juristas. La defensa de la supremacía del Estado de Derecho sobre el imperio de la fuerza es la base de los debates que se celebrarán en 52 paneles diferentes, todos ellos en el nuevo edificio de la Universidad del Caribe, que se inaugura con este evento.