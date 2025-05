El presidente Luis Abinader encabezó ayer la apertura del Segundo Congreso Nacional de Ética y Juventud, en el que destacó el papel fundamental de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa, ética y transparente.



En el congreso que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el lema “Transparencia y Juventud: construyendo un futuro basado en la ética”, el mandatario reiteró el compromiso del Gobierno con la integridad y la responsabilidad pública, al tiempo que hizo un llamado a los jóvenes a asumir un rol protagónico en la transformación moral del país.



Abinader evocó la figura de Ulises Francisco Espaillat, expresidente de la República y símbolo de honestidad pública, cuyo legado inspira el congreso, en el que se presentaron ayer los primeros 32 jóvenes que serán “Embajadores Provinciales de la Ética Juvenil” en sus respectivas demarcaciones.



En su intervención, el jefe de Estado subrayó que la ética no debe ser concebida como un concepto abstracto, sino como una forma de vida.



Transparencia



En ese sentido, el gobernante afirmó que su administración ha promovido la transparencia desde el inicio de su gestión, mediante la digitalización de procesos, la implementación de concursos públicos y el fortalecimiento institucional.



“Desde que asumimos esta responsabilidad de Gobierno lo tuvimos claro: no hay democracia posible sin transparencia, ni progreso legítimo sin ética. La transparencia no es un discurso, es una práctica”, enfatizó.



Al tomar palabra en el acto, el ministro de Juventud, Carlos Valdez, resaltó que la ética no solo es una palabra y destacó que el presidente Abinader lo ha hecho una forma de gobernar, sin improvisar, sin manipular y sin doble moral. “No desde la superioridad, sino desde el ejemplo”, enfatizó. Valdez agregó que, su estilo de gobierno ha logrado llevar la ética más allá del discurso y convertirla en un lenguaje operativo dentro de la maquinaria del Estado y que el concepto de transparencia deje de ser abstracto donde se han construido herramientas, portales, datos abiertos y procesos para el bien de las instituciones.



Mientras que la viceministra administrativa y financiera del Ministerio de la Juventud, Eloísa Luna, afirmó que el evento representa una apuesta concreta por un valor que, muchas veces, se da por sentado y se deja de mencionar: la ética, como fundamento de la vida pública, la participación ciudadana y liderazgo.

Promover y fortalcer cultura de la ética

Con el congreso el Gobierno busca fortalecer el diálogo intergeneracional y consolidar una cultura de integridad que garantice el desarrollo democrático y equitativo del país, sobre todo en la población joven y concienciar a ese segmento sobre lo significativo de esto. En el encuentro se impartieron charlas, paneles y conversatorios donde líderes, jóvenes, comunicadores y activistas se unen para construir un país más transparente y ético.