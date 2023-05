Residentes de Los Girasoles protestan por agua

Decenas de comunitarios del sector Los Girasoles de Santo Domingo Oeste protestaron la mañana de este martes exigiendo el servicio del agua.

Según expresaron los comunitarios durante la protesta, en las que se fueron sumando con carteles y cubetas, tienen desde cuatro meses hasta un año sin recibir el preciado líquido.

Las sospecha en común de los comunitarios es que la falta del servicio esté vinculada a un negocio con compañías que venden agua.

“Hacemos un llamado al presidente de La República y al director de la CAASD porque el agua la están negociando y la están politizando, a personas que no están en su gobierno no les está llegando el agua y queremos hacer un llamado al presidente porque esto es una comunidad muy grande de 6,000 habitantes, y no es Justo que los padres de familia tienen que comprar agua para resolverse la vida”, expresó Montilla.