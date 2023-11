Los residentes de varios sectores por donde atravesará la circunvalación de Los Alcarrizos, se quejan de que los trabajos para construcción de la obra “van muy, pero muy lentos”.



La obra es calificada por los moradores de los sectores Valle Encantado, Piña Hermosa, Villa Los Peloteros, Berenjena y El Chuchú, como de “de suma importancia”, debido a que la circunvalación solucionará el caos que representa el tránsito vehicular en el municipio de Los Alcarrizos.



En un recorrido de elCaribe por el trayecto de la referida vía, que se extenderá por 6.3 kilómetros de largo, desde la circunvalación de Santo Domingo hasta el Kilómetro 14 de la Autopista Duarte, se pudo constatar un poco lenta las operaciones de las brigadas de trabajadores y de las maquinarias que realizan excavaciones y retiro de tierra.



Lo que sí se pudo visualizar es las construcciones de puentes por encima de cañadas que cruzan varios tramos del proyecto y pocos hombres trabajando en un puente a desnivel, cuyo desarrollo está bajo dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).



Sin embargo, los residentes claman por la terminación de la obra por varias razones: por el polvo que se produce en la zona; por las inundaciones de agua producto del desnivel que existe entre la circunvalación y las casas; y por las acumulaciones de aguas negras que permanecen almacenadas en algunos tramos de la construcción.



Otros que aprovecharon al equipo de elCaribe para expresar sus preocupaciones, fueron los residentes que las autoridades censaron para darle una indemnización por sus viviendas, las cuales serán demolidas para construcción de dicha circunvalación.



Muchas ya han sido demolidas, pero hay residentes que dicen que están desesperados porque las autoridades les entreguen el dinero para ellos reubicarse en otro lugar y sentirse “más tranquilos”.



“Ellos están muy muy lento, vienen amagan y se van. Como ellos van no van a terminar por ahora, porque parece que no hay supervisores en esta obra”, expresa Willy Guante, un residente del sector Berenjena.



Alexander Antonio indica que no hay un plan de trabajo tanto para la construcción de la carretera como para las negociaciones que están haciendo con los residentes que deberán reubicarse.



“Aquí hay personas que tienen más de un año que le tasaron sus viviendas y están esperando los chelitos para ubicarse en otro lugar”, sostiene el señor, que reside en el barrio Valle Encantado.



Vanessa Santana califica la obra de gran importancia debido a que esta carretera será “el desahogo” de la congestionada ciudad de Los Alcarrizos, pero indica que las autoridades empezaron a trabajar de manera rápida pero “en los últimos meses han bajado la intensidad”.



Obras Públicas aclara retraso



Rolando Roa, encargado del Departamento de Fiscalización de Obras del MOPC, explica que la construcción de la circunvalación de Los Alcarrizos, ha tenido mucha dificultad con el tema del avance, debido a que “la obra se está construyendo sobre una zona altamente poblada”.



Sostiene que para la construcción, el Gobierno ha tenido que negociar con 990 propietarios de viviendas y solares, muchos de los cuales han construidos en terrenos invadidos. “Prácticamente el contratista va trabajando al ritmo en el que se le puede ir liberando esas propiedades”, aclara.



Afirma que ya tienen 5.3 kilómetros liberados, de los 6.3 del total de la obra, pero que todavía hay una zona que se llama El Refugio, de 600 metros, donde quedan una gran cantidad de propiedades por estropear para poder tener libertad para trabajar. “Tan pronto consigamos liberar esos terrenos, los trabajos van avanzar”, expresa.

Los moradores consideran que los trabajos no son constantes.

Han pagado 523 viviendas de las 990 en total tasadas

Rolando Roa, encargado del Departamento de Fiscalización de Obras del MOPC, asegura que hasta el momento ya han pagado la indemnización de 523 viviendas y 53 casas que ya están en proceso para cerrar la negación.



Dice que las 414 propiedades restantes ya están tasadas y que están en proceso de acercamiento con los propietarios. Informa que actualmente están trabajando en la excavación y construcción de rellenos entre los kilómetros 1.6 y 5.3, y en la construcción de un paso a desnivel en el kilómetro 1.2.