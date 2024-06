a organización internacional de asistencia humanitaria en emergencias, World Vision República Dominicana, reveló que existen miles de familias en riesgo frente a los eventos climáticos extremos.



Mediante un estudio, el 79 % de los jefes de hogar manifestaron una profunda necesi

dad de alimentos luego de una emergencia climática, especialmente en las zonas más vulnerables.

Así fue evidenciado en el marco de la respuesta humanitaria sostenida tras el impacto del huracán Fiona en la región este del país, específicamente en la provincia El Seibo.



Allí, junto a Food For The Poor, se realizó un diagnóstico de necesidades persistentes a 1,434 hogares distribuidos en 22 comunidades, afectados por el huracán luego de un año y dos meses del impacto.



El levantamiento de información también arrojó que el 80 % de los jefes de hogar han solicitado dinero prestado para comprar alimentos, lo que refleja un largo período de recuperación de sus medios de vida después de la emergencia climática.



Un 17 % de los consultados expresó también que están obligados a vender sus enseres y útiles personales para alimentarse correctamente.



Igualmente, un 58 % indicó no contar con ingresos o empleo fijo para el sustento del hogar y el 66 % señaló que su principal preocupación es la alimentación del hogar.

Del mismo modo, una cifra importante de 1,330 (92 %) de las personas encuestadas, informó no poseer beneficios de los programas de protección social, de estos, solo 5.93 % pertenece al programa Comer es Primero, 0.21 % recibió bono de emergencias y 0.35 % recibió beneficios del plan social de la presidencia.

El 50 % manifestó continuar con daños en el sistema de agua potable, 46 % en la electricidad, y 16 % en los sistemas de desagüe. l