El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tenía una deuda de 20 millones de pesos con el Gobierno dominicano, cuyos fondos no eran reembolsables y se ha ido ejecutando acorde con las necesidades.



Durante una entrevista en el programa “55 minutos” que conduce Julissa Céspedes en CDN Canal 37, el funcionario destacó la colaboración entre el Gobierno y el PNUD en la ejecución de diversos programas.

Aclarando que el gobierno es el principal aportante de recursos para su implementación.



“Estos programas se llevaban a cabo con transferencias presupuestarias del gobierno, no con aportes del PNUD, que es una de las cosas que hemos transparentado. Anteriormente, había nóminas que se pagaban a través del PNUD, pero eso ya no ocurre”, señaló Rijo Presbot.



Agregó que él tenía cuatro asesores que cobraban por el PNUD, “pero ya eso no pasa.



“Toda la cooperación que recibe el gobierno está transparentada”, concluyó Rijo Presbot.



En la entrevista, Rijo Presbot, abordó el tema de la cooperación internacional y el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la República Dominicana.



Dijo que el gobierno no tiene fondos específicamente asignados de fuentes como las oficinas de transferencia de las embajadas para programas como la ayuda a las personas, los programas ambientales o la reforma policial.



El funcionario aclaró que toda la ayuda que se reciba debe ser específica y cumplir con los estándares de la cooperación internacional.



USAID y otras ayudas



Rijo Presbot señaló que algunas ayudas, como la de USAID, pueden venir en forma de colaboración o apoyo de personal, en lugar de contribuciones monetarias directas.



Dijo que el plan del gobierno para combatir el VIH, por ejemplo, requiere que la cooperación sea específica y se utilice para el propósito previsto.



El funcionario explicó que la cooperación debe centrarse en el apoyo institucional en lugar de las contribuciones financieras directas.



“Esto podría incluir cosas como expertos contratados para dar conferencias o capacitación, o proporcionar herramientas y software”, dijo Rijo Presbot, tras mencionar como ejemplo un simulador de presupuesto, presentado por una empresa de los Estados Unidos.

Presupuesto se asigna basado en el desempeño

José Rijo Presbot informó que el Gobierno ha establecido un “P-score” (Índice de Gestión Presupuestaria), que actualmente se sitúa en el 87%. Este mide tanto los aspectos físicos como financieros del presupuesto, así como el progreso de la institución hacia sus objetivos. Los recursos se asignan en función de estos objetivos alcanzados. “Si una institución no cumple sus objetivos, sus recursos pueden reducirse”, dijo.