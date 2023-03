El Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional rindieron homenaje ayer a 81 agentes caídos en el ejercicio de sus funciones desde el 2013, a cuyos familiares entregaron reconocimientos y les prometieron pensiones.



Durante el acto, que fue precedido por una misa oficiada por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez (Chu), aseguró que sus parientes no serán abandonados.



Indicó que está convencido de que se debe seguir fortaleciendo las herramientas y formación para cerrar la brecha del riesgo que corren los agentes de policía, lo cual, aseguró, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte.



“Estamos rindiendo honor a esos hombres que murieron en cumplimiento de su deber, defendiendo con valentía el rol en el que creyeron y para el que fueron formados, el país siempre estará en deuda con los seres queridos de cada oficial que derramó su sangre para dejar un mejor país”, expresó.



De su lado, el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, lamentó que “hasta la llegada de este gobierno no se había cumplido con las familias de los agentes, quienes habían sido abandonados a su suerte sin darle cumplimiento a la Ley 590-16”.



“El presidente dio instrucciones claras y precisas para que se realice el pago correspondiente a los beneficiarios, así como el pago de los retroactivos pendientes, asignando las pensiones a sus familiares directos, para que puedan alimentar y educar a sus hijos”, indicó en la actividad que fue realizada en el auditorio de la Policía Nacional.



Gastos póstumos



Then explicó que el pago de los gastos póstumos o fúnebres fueron entregados a los beneficiarios de miembros caídos con un monto ascendente a RD$111,655,491, a partir del 1 de agosto del año 2022, a través del Comité de Retiros de la Policía Nacional.



Tras un toque de corneta que llamó a un silencio en honor a las víctimas, el ministro de Interior y el director de la Policía procedieron a entregar 10 de las placas de reconocimiento póstumo a los familiares en representación de los agentes caídos.



Entre estos estaban los familiares del general Daniel Ramos Álvarez, caído en enero de 2019 en Baní; del teniente coronel Ramón De Jesús Figueroa, ultimado en mayo de 2016 en Santo Domingo; del mayor Santos Taveras Ureña, muerto en abril de 2016 en Valverde.



También, los parientes del capitán Rigoberto Rosario Felipe, fallecido en abril de 2021 en la provincia Duarte, y del primer teniente Eleodoro de Jesús, quien falleció mientras daba seguimiento a un taxista que había violado a una mujer en febrero de 2014 en el Distrito Nacional.



Además, la familia del segundo teniente Manuel Matos Batista, quien cayó en octubre de 2012 en el Distrito Nacional; del sargento mayor Denny Vásquez Javier, baleado en septiembre de 2018 en Monte Plata.

En el acto se entregaron placas a los familiares de los agentes policiales.

Entrega de placas estuvo cargada de emociones

En el acto también se entregaron placas de homenaje póstumo a los familiares del sargento Basilio Taveras Carmona, quien resultó muerto al ser atacada a tiros la patrulla de la que formaba parte en Sabana Grande de Boyá en julio de 2017. Por igual, a los parientes del cabo Séptimo Arcángel, asesinado en mayo de 2022, y del raso Yamel Medina, tiroteado en septiembre de 2016 en San Cristóbal. El acto estuvo cargado de emociones, pues varias personas, al recodar a sus seres queridos, se mostraron conmovidas y derramaron lágrimas.