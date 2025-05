La Comisión Permanente de Efemérides Patrias rindió homenaje a los valientes hombres que participaron en el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, al conmemorarse este 30 de mayo el 64 aniversario de aquel histórico acontecimiento que marcó el inicio del fin de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina.



El acto solemne se celebró ayer en el Monumento a los Héroes del 30 de Mayo, ubicado en la autopista que lleva el mismo nombre en el Distrito Nacional, y contó con la presencia de representantes de la Fundación Héroes del 30 de Mayo y la Fundación Hermanos de la Maza, entidades que velan por la preservación del legado de los protagonistas de ese trascendental hecho.



Durante el evento, se recordó el sacrificio de hombres como Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadhalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel “Tunti” Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barrera, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, entre otros valientes, quienes el 30 de mayo de 1961 ejecutaron una operación que puso fin a más de tres décadas de represión, persecución y violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Trujillo.



Uribe resaltó que la mejor forma de honrar a los héroes del 30 de mayo es mediante la defensa activa de los valores fundamentales del país. “Debemos defender la democracia, la Constitución, la soberanía nacional, la integridad territorial y nuestra identidad, que será por siempre la dominicanidad”, expresó.



El nacionalista evocó con fuerza el legado de los Trinitarios y de los hombres que pusieron fin a la tiranía trujillista, destacando que la bandera tricolor debe ondear con dignidad, decoro, valentía y bravura, como símbolo de los sueños inmortales de quienes lucharon por una nación libre.



Uribe condenó de manera categórica el régimen de Trujillo, al que calificó como una dictadura sangrienta encabezada por “un sátrapa, asesino, bandido y tirano que se negó siempre a abandonar el poder”. En ese sentido, justificó el ajusticiamiento del dictador como un acto de justicia histórica: “No le dejaron otra vía que no fuera el justo ajusticiamiento”, sentenció.



“La libertad no es un regalo”



El presidente de la Fundación Hermanos De la Maza, Óscar de la Maza, destacó que gracias al sacrificio de los héroes del 30 de mayo, se rompieron las cadenas de la opresión trujillista, y permitió que el pueblo dominicano pudiera alzar su voz sin temor y abrir paso a la democracia.



De la Maza aseguró que esta fecha representa un símbolo de gloria y redención para aquellos que soñaban con ver a la nación iluminada por el “claro sol de la libertad”.



“El 30 de mayo es un símbolo de redención que se alza por encima de la sangre vertida por aquella juventud heroica: los que cayeron en desigual lucha en las montañas, los que fueron asesinados en las carreteras y las calles, los que murieron en cárceles y salas de tortura, y aquellos que fueron víctimas anónimas de los llamados accidentes y suicidios que marcaban el terror del régimen”, expresó.



De la Maza resaltó la valentía de un grupo de hombres que se atrevieron a romper con la rutina y el miedo para luchar por la liberación del pueblo dominicano. “Hoy les rendimos tributo reconociendo su entrega. Nos enseñaron que la libertad no es un regalo, sino una conquista diaria que debe protegerse con compromiso y determinación”, señaló De la Maza.

Conmemoran el Día de la Libertad

Las organizaciones patrióticas también celebraron el Día de la Libertad, instituido por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 335-21, como reconocimiento a la trascendencia histórica del 30 de mayo.

Durante el acto, el presidente de la Fundación 30 de Mayo, Roberto García Díaz, afirmó que la gesta de los héroes del 30 de mayo permitió al pueblo liberarse de las cadenas que lo oprimían, impidiéndole actuar y decidir.



“La dictadura sometió al pueblo a la ignominia, obligándolo a repetir consignas, a callar sus pensamientos, a rumiar sus desventuras en silencio. Esa gesta heroica fue el rescate de una nación”, expresó.



Por otro lado, el presidente de la República, en un acto de justicia histórica largamente esperada, firmó ayer el decreto número 288-25 que declara Héroe Nacional a Juan Rodríguez García, conocido como Juancito Rodríguez, por su ejemplar vida de lucha contra la tiranía trujillista, su entrega total a la causa de la libertad y su sacrificio personal y familiar en favor de la democracia dominicana. Sus restos descansan en el cementerio municipal de Moca, junto a los de su hija Pucha Rodríguez, también combatiente de la resistencia.