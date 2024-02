El connotado jurista Robert Valdez puso ayer en circulación su segundo libro titulado: “Tutela Judicial Efectiva, Garantías Debidas al Proceso Legal”.



El evento, realizado en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), contó con la presencia del expresidente Leonel Fernández, del ex titular del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, y otras destacadas personalidades del ámbito jurídico, educativo y político del país.



El prólogo del libro fue escrito por Ray Guevara, quien destacó que esta obra da paso importante al fortalecimiento de la doctrina constitucional.



El contenido de la pieza está divido en tres ejes fundamentales: la primera abarca la tutela judicial efectiva; la segunda se centra en la tutela judicial contenido en el texto constitucional; y la tercera en el debido proceso.



Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostuvo que la obra de Robert Valdez lleva a la sociedad dominicana al centro de la reflexión sobre la cantidad excesiva de prisión preventiva, como medida de coerción, que cada año emiten los jueces en el país.



Durante la presentación del libro, el destacado autor destacó que este es un tema de mucha importancia, desde el punto de vista de Estado constitucional de derecho, pues la “Tutela Judicial Efectiva tiende a garantizar, a proteger los derechos que la Constitución organiza en favor del ciudadano.



Resaltó que en la actualidad en el país hay “una población carcelaria de presos del 62 %, todos en prisión preventiva”.



“Ese el tema (del libro). Planteamos un cambio de criterio de modo que no se aplique siempre la prisión preventiva. En el ordenamiento procesal se platean siete medidas y la prisión preventiva es la última de manera”, aclara el autor.



Robert Valdez expresó que este libro se lo dedicó a su madre, Digna Valdez.



“Una roca que me sustenta. Mi madre es una defensora de lo justo. Ella me inspiró a realizar este libro, esta obra. A escribirlo en defensa de los derechos, sobre todo, de los más necesitados. Estoy muy feliz de haber realizado este libro y dedicárselo a mi madre”, manifestó Valdez.