El exministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó ayer en detalle los eventos que afectaron su salud.



Durante su narración, en la cual le acompañó su familia y parte de su equipo médico de cabecera, Fulcar presentó múltiples imágenes de los episodios más crudos y delicados del proceso de salud que le tocó vivir y que lo llevó a extensos e intensos tratamientos tanto en el país como en el exterior.



Destacó que para el primer trimestre 2022 se agudizó el malestar que venía padeciendo, con una gastritis que no lo dejaba vivir tranquilo ni en paz, con una terrible molestia que combinaba dolor intestinal, cólicos, recurrente sensación de necesidad de ir al baño e incontinencia al evacuar.



Sus médicos determinaron inicialmente que la gastritis estaba relacionada con todo el estado de estrés al que estaba sometido en el ejercicio de sus funciones como ministro de Educación, y para descartar otros orígenes le aplicaron procedimientos como endoscopía y colonoscopía. “El equipo de médicos que me trataba llegó a la conclusión de que la parte emocional era un factor importante que no permitía la curación definitiva de la enfermedad, ya que no tenía reposo físico y emocionalmente estaba muy estresado, no podía comer ni dormir”, expresó Fulcar.



Resaltó, además, que no podía dormir por el dolor tan intenso y la urgencia de ir al baño tan recurrentemente, y con una pérdida de peso de al menos 50 libras.