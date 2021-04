Roberto Rosario critica campaña electoral a destiempo

Santo Domingo. - Roberto Rosario Márquez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, criticó la campaña reeleccionista “a destiempo”, y el proselitismo del “viejo partido”, en referencia obvia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Parte de sus criterios fueron externados en su espacio de tweeter, @RrosarioMarquez, donde expresó que la mayor preocupación del país gira en torno “a la peor crisis sanitaria en toda su histsoria”.

Acusó de “insensibles” a los funcionarios gubernamentales promotores de la reelección, y de imprudencia la presentación por parte del “viejo partido” de “siete precandidatos”, con un gobierno que sólo tiene ocho meses de haberse instalado.

Entre los pronunciamientos reeleccionistas recientes, están los Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnololgía, Julito Furcal, vocero en la Cámara de Diputados del Partido Revolucionario Moderno, y la senadora por Puerto Plata, la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, quien hizo sus pronunciamientos en presencia del Mandatario.

García Fermín vaticinó que el PRM modificará sus estatutos para permitir la reelección del Presidente Abinader, mientras que Julito Fulcar dijo que apoya la reelección, “aunque no se está hablando del tema”.

Por su parte, el Partido de la Liberación Dominicana, en una decisión que Rosario Márquez consideró imprudente, dio a conocer nombres de siete aspirantes a la Presidencia en las elecciones de 2024, y ha hecho de público conocimiento la posibilidad de que más aspirantes se integren a la lista.

Sobre el particular, la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estabece en su artículo 41, establece que la campaña interna de los partidos, será iniciada “el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”.

Para Roberto Rosario Márquez, “estos políticos tradicionales demuestran que su preocupación e interés está distante del pueblo”; pues a su entender, los principales esfuerzos del liderazgo político debe estar en consonancia con los sectores empeñados en superar la crisis sanitaria.

Dijo que los funcionarios reeleccionistas atentan contra la necesaria unificación de esfuerzos colectivos en aras de reducir las consecuencias calamitosas que como consecuencia de la pandemia inciden negativamente en la vida cotidiana, y de prolongarse provocarían reacciones populares impredecibles, como consecuencia de la desesperación.

Según Rosario Márquez, la desesperación podría adueñarse de los sectores populares que más sufren las consecuencias de la crisis económica, con su secuela de aumento del desempleo, quiebra de pequeños negocios, dificultades financieras de empresas productivas y aumento de precios en los productos de primera necesidad.

Se preguntó si es que los funcionarios reeleccionistas no han observado el aumento del precio de los combustibles. Si no han pensado en sus consecuencias para el desenvolvimiento económico, y si no consideran que los pronunciamientos reeleccionistas pueden causar fricciones incluso en lo interno del partido oficial.

“La reeleción siempre ha dividido en la política dominicana, por lo que es incompresible que faltando más de tres años para las elecciones de 2024, ya se pretenda ponerla como agenda”, dijo Roberto Rosario Márquez.