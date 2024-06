Roberto Rosario: «Hay que decirle al país cuánto costó la reelección»

Santo Domingo,- El expresidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario Márquez advirtió al presidente Luis Abinader que antes de hablar de una reforma fiscal, primero debe decirle al país cuánto costó la reelección, principalmente, dando detalles de lo que se gastó desde enero hasta mayo del presente año.

Rosario Márquez, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, también exigió al mandatario que ofrezca una explicación en torno a la calidad del gasto público, y en qué ha gastado cerca de U$30,000 millones que ha tomado prestado en su primera gestión de gobierno.

Agregó que el presidente de la República tiene que retomar su promesa original de su campaña electoral del 2020 cuando hablaba de un gasto de calidad, porque no se puede estar recaudando el dinero del contribuyente para gastarlo de manera alegre.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente opositor insistió en que el gobierno debe tener un sentido racionar en la forma en que se debe gastar el dinero de los contribuyentes.

Recordó que el primer ejecutivo de la nación les prometió a los dominicanos que en su gobierno habría un gasto de calidad, que se iba a acabar con el despilfarro, disminuir la nómina pública, y ha sucedido todo lo contrario.

“Sí gano las elecciones, el presidente estaba obligado a decir, miren, este es el país que tenemos en este nuevo periodo, vamos a sentarnos a buscarle solución a los problemas, pero, él compró las elecciones pasadas, y después que la compra nos dices, yo le compré las elecciones, ahora siéntense conmigo para que, entre todos, resolvamos este problema, no, usted creó ese problema, y lo primero que tiene que decir que le costó la reelección a la República Dominicana”, recalcó Roberto Rosario.

De acuerdo con el dirigente de la Fuera del pueblo, las recién pasadas, “son las elecciones más caras que ha tenido el país en todos los tiempos, donde, cada voto, cuando se contabilice, será escandaloso el gasto público en materia electoral, solo por la compra de las elecciones”.

“Aquí tenemos programas como el caso de Supérate que, prácticamente, se convirtió en un relajo, cuando se llamaba Solidaridad estaba dirigido realmente a gente pobre, ahora, hasta gente que vive en el exterior le estaba llegando dinero, entonces, si tú tienes dinero para estar regalando a cualquiera, porque quiere ser simpático, tú no puedes estar hablando de una reforma fiscal”, reiteró Rosario.

Recalcó que el gobierno tiene que disciplinarse y, “para hablar de reforma tiene que empezar examinando sus gastos, su nómina y, entonces, cuando digas, mira, esto es insostenible, no podemos mantener este gasto público, yo voy a dar el ejemplo y me voy a constreñir, después que haga eso, entonces nos sentamos a discutir”.

Roberto Rosario aclaró que la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo no se opuso a que Leonel Fernández se reúna con el presidente Luis Abinader, lo que sí le pidió fue esperar hasta que todas las estructuras de la organización hagan un levantamiento sobre lo que pasó en el proceso electoral, y de la situación del país, porque, sin ello, no es posible hacer algún planteamiento específico.

Explicó que la Fuerza del Pueblo no se opone a una reforma fiscal, siempre y cuando sea para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos, específicamente aquellos que viven en condiciones de pobreza y marginalidad.

«Toda la dirigencia de la Fuerza del Pueblo deberá someterse a las bases»

En la primera reunión de su Comisión Política, concluido el proceso electoral del presente del 19 de mayo, el presidente de la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández planteó que toda su dirigencia tenía que someterse al voto de las bases en el próximo Congreso, reveló Roberto Rosario.

“El presidente Leonel Fernández dijo en la última reunión de la Dirección Política que todos los integrantes de ese órgano, de la Dirección Central, de las direcciones media y de base, incluyéndolo a él, tenían que ser escogidos por el voto directo de los miembros de ese partido, por lo tanto, ya en los próximos meses estaremos haciendo un Congreso para dejar concluida la base de definición filosófica política de la organización”, precisó Rosario Márquez.

Agregó que, concluida esa tarea, se procederá a la fase de escogencia, con la elección de la Dirección Política que es el máximo organismo de dirección del partido, en cuyo proceso se determinará quién quedará o saldrá de dicha instancia partidaria.

“La Fuerza del Pueblo inició su Congreso, y desarrolló la primera etapa de manera exitosa, prácticamente lo hicimos en medio de la pandemia, se fundó en medio de esa circunstancia y dejó, para luego de las elecciones, la segunda fase de dicho proceso”, detalló.

Agregó que en la reunión del pasado lunes de la Dirección Política se instruyó al vicepresidente y al secretario general que retomen los trabajos para la conclusión del Congreso del partido, “por lo que en los próximos días nos estaremos abocando a las tareas propias de ese mandato”.

Sin embargo, Rosario entiende que, con los resultados obtenidos en las votaciones del pasado 19 de mayo, ha quedado validado el trabajo de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo y, sobre todo, de su líder Leonel Fernández.

“Yo creo que ese proceso electoral ha dejado validado el trabajo del Partido y su Dirección Política, el presidente Leonel Fernández ha logrado un gran triunfo y se ha consolidado como líder de la oposición, y el principal líder político, en términos históricos, de la República Dominicana, tiene un 30% del electorado que le ha revalidado su confianza en condiciones muy desventajosas”, señaló.

El dirigente opositor da por un hecho que Fernández Reyna será el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo para los comicios del 2028, para los cuales, según él, “ya el presidente Luis Abinader dejó abierta la campaña, tras reunirse con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que buscan la candidatura para dicho certamen”.

Roberto Rosario acusa al gobierno crear ambiente para que en pasados comicios hubiese abstención histórica

Para Roberto Rosario, quien fuera presidente de la Junta Central Electoral el gobierno creó un ambiente propicio para que en los pasados comicios se registrara una abstención histórica para unas votaciones del nivel presidencial.

“El gobierno no permitió una competencia limpia en el pasado proceso electoral, el gobierno atropelló, y ese atropello no solo lo hizo con uso de recursos, sino con la creación de un ambiente que no permitió que el electorado se sintiera confiado”, deploró.

Sostuvo que una de las características de los triunfos de la corriente que dirige el Partido Revolucionario Moderno es que nunca han logrado gobierno legítimo, siempre han obtenido victorias con bajos resultados, en cuanto a la participación de la población votante.

“Estamos hablando de que aquí tuvimos una elección presidencial, la más baja en toda la historia en cuanto al porcentaje de participación, porque apenas votó algo más del 50% de los inscritos en el padrón electoral, y un partido que ganó con un 57%, pero con una participación de un 54 o 55%, algo nunca visto, implica un tema de legitimidad”, deploró el dirigente opositor.

Recordó que en los procesos electorales que a él le tocó administrar, cuatro en total, desde el 2010 al 2016, la participación estaba rondando entre el 68 al 71%, entonces, el gobierno está obligado a legitimar su actuación, porque ha obtenido un triunfo, pero con base en un resultado decidido por la minoría.

“No es lo mismo cuando al certamen electoral concurre la mayoría de la población, cuando acude a votar el 71% de las personas inscritas en el padrón, y de ese porcentaje tú obtienes la mayoría, hay una real legitimidad del proceso”, insistió.

Recordó que en el sistema electoral dominicano se introdujo en 50% más uno de los votos para ganar la presidencia de la República, para lograr gobiernos de mayoría, para que sean gobiernos legítimos.

En otro orden, el dirigente de la Fuerza del Pueblo aseguró que la real intención que tiene el presidente Luis Abinader en modificar la Constitución es para habilitarse y tener la posibilidad de ser candidato presidencial para los comicios del 2028.